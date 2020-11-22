В 2020 году хрущевки в Минске подешевели на 10%, сталинки - на 3%. Эксперты объясняют, чего ждать дальше

Рынок обрушился наполовину: если раньше в Минске было 1100 - 1200 сделок в месяц, то сейчас - около 600. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2020 году ситуация на рынке жилья сложилась уникальная: сначала по нему ударили коронавирус и экономический кризис, а теперь еще и общественно-политическая ситуация в стране. Что будет с ценами на квартиры, мы спросили у специалистов.

- Ситуация достаточно негативная, - говорит почетный председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов. - С марта рынок упал, количество сделок сократилось на 30 - 50% по сравнению с прошлым годом. В марте-апреле это было связано с коронавирусом: покупатели не хотели ходить по квартирам, продавцы не хотели никого пускать. В мае начались экономические последствия коронавируса: закрывались фирмы, людей сокращали, резко упали доходы работающих граждан. И начиная с августа добавилась политическая ситуация. Над людьми сейчас довлеет полная неопределенность с будущим: что будет завтра с работой, с деньгами, со здоровьем? Это заставляет затаиться и не решать жилищный вопрос. Ну, живут пять человек в однокомнатной квартире, поживут еще год, жили ведь до этого 10 лет.

- По статистике, цены за полгода снизились примерно на 7 - 10%. Многие ожидали, что падение будет больше.

- Большого падения ожидали те, кто не совсем понимает психологию населения и исходит чисто из экономических моментов: доходы упали - значит, снизится цена. Но нет. У нас рынок жилья больше психологический, чем экономический. Многие продавцы говорят: я не тороплюсь, посмотрю, что будет. Им советуют снизить цены на 10%, чтобы продать квартиры, ведь покупатели на рынке есть, но психологический настрой держит людей в состоянии ожидания: а вдруг что-то поменяется, наладится. Второй момент - на рынок сильно действует значительное снижение объемов строительства жилья в Минске. Каждый год они снижаются на 20 - 25%. Многие продавцы ищут взамен своей квартиры новостройку, чтобы начать новую жизнь в новой квартире, и не могут найти достойный вариант. А выбирать на вторичном рынке жилье, которое не лучше его квартиры, стимула нет.

- Что будет дальше с ценами на жилье?

- Конечно, с учетом снижения доходов населения, цены все равно будут ползти вниз. Скорее всего, будет плавное снижение цен - 1 - 2% в месяц, не более того. Перед Новым годом возможно оживление на рынке, потом затишье, а в конце февраля - начале марте обычно снова начинаются продажи. Наверное, все будет идти по такому сценарию. До конца февраля особых изменений не будет, ну а к марту возможно, улучшится ситуация с коронавирусом, дай бог, начнется вакцинация, что-то решится в политике - и рынок начнет оживать.

- Что можно посоветовать покупателям и продавцам?

- Так как у нас продавцы - это одновременно и покупатели (ведь 80% людей, покупая жилье, продают свое), надо помнить, что любое падение или подъем цен мало влияет на ту разницу, которую нужно доплачивать от продажи квартиры до покупки новой. Допустим, будет разница в тысячу долларов, максимум в две. Стоит ли сэкономить эту тысячу, чтобы еще полгода жить в условиях, которые вам не нравятся? Тем, кто хочет улучшить жилищные условия, я советую решать этот вопрос сейчас. Хороших квартир на рынке появляется не так много, и они очень быстро уходят. Если появляется достойная квартира, ее надо покупать. И не держаться за свою цену при продаже, если на вашу квартиру есть реальный покупатель.

В агентстве недвижимости «Твоя столица» тоже говорят о дальнейшем снижении цен:

- Рынок обрушился наполовину: в Минске, по данным Национального кадастрового агентства, сделок стало на 50% меньше. Если раньше было 1100 - 1200 сделок в месяц, то сейчас - в районе 600, - рассказала Светлана Куделко, руководитель управления продаж вторичного рынка жилья. - За последние полгода хрущевки и брежневки подешевели примерно на 10%, современные панельные дома - на 7%, сталинки - на 3%. Самое грустное для рынка недвижимости - это отсутствие кредитов на вторичном рынке. Это кардинально повлияло на ситуацию. При этом продавцы почему-то думают, что покупателей скоро станет много и они станут вдруг богатыми - и цены не торопятся снижать.

- Стоит ли ждать обвала цен?

- Резкого падения не будет, если только что-то не произойдет с курсом доллара. Мы прогнозируем низкий уровень спроса в перспективе одного-двух месяцев, рост объемов предложений и плавное снижение цен - примерно плюс 2 - 3% в месяц. При сохранении нынешних тенденций к концу года снижение может достигнуть 15 - 17%.

- Сколько стоит сейчас самая дешевая квартира в Минске?

- Однокомнатную хрущевку сейчас можно купить за 37 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.

БУДЬ В КУРСЕ!

На сколько снизились цены на квартиры на вторичном рынке в Минске за полгода*

Сталинки - на 3% (цена квадратного метра - $1430)

Хрущевки и брежневки - на 10% ($1180)

Стандартные квартиры (1971 - 1999 гг.) - на 7% ($1225)

Современные панельные - на 7% ($1255)

Современные непанельные - на 6% ($1440)

*По данным агентства недвижимости «Твоя столица».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белстате подсчитали, сколько денег в день средний белорус оставляет в магазинах

Если сравнить с прошлым годом, то тратить мы стали больше (ПОДРОБНЕЕ...)