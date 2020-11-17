«Вода нам по-прежнему нужна. Спасибо всем, кто предлагает помощь!»: что происходит в Новой Боровой 17 ноября

В новой Боровой третий день нет воды и пропало отопление. Фото: А100

В микрорайоне Минска Новая Боровая в воскресенье, 15 ноября, жители начали жаловаться на то, что у них пропала и горячая, и холодная вода. В понедельник, 16 ноября, в «Минскводоканале» сообщили о том, что кто-то мог умышленно повредить систему водоснабжения. К слову, в ведомстве добавили, что работники продолжают устранять возникшую проблему – неисправность запорной арматуры. Параллельно проверяют качество воды.

Одна из жительниц района Ксения, у которой трехлетний ребенок, рассказала корреспонденту «КП», что происходит в микрорайоне днем 17 ноября.

- Воды у нас нет уже третий день. И это ужасно. Если верить сообщениям «Минскводоканала», то они проводят мониторинг качества воды. Когда будет результат – неизвестно. Сегодня (17 ноября. - ред.) стало известно об аварии на котельной, и некоторое время может отсутствовать отопление. Некоторых это действительно коснулось, но у нас дома батареи горячие, - сообщила девушка.

- Появилась информация о том, что в Новую Боровую из-за пропускного режима неравнодушие люди не смогли привезти воду. Так ли это?

- Если говорить о пропускном режиме, то, скорее всего, - это вброс или какие-то единичные случаи проверки документов. Люди привозили воду вчера, и ее можно привозить сегодня. Воду разбирают очень быстро. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто привозит нам воду, предлагает ночлег, душ, ужин, обогреватели, развлечения для детей! Меня до слез трогает неравнодушие белорусов.

- В «Минскводоканале» говорили о том, что в Новую Боровую организован подвоз воды

- Да, это действительно так. Несколько цистерн ездят по району, останавливаются у домов, потом едут дальше. Мы и вчера набирали воду, и сегодня.

- У вас маленький ребенок. Насколько сложно без воды справляться с ним?

- Сыночку уже почти три года и с ним проще, чем с совсем малышом, но сложности есть. Сегодня, к примеру, я передала одной своей знакомой постельной белье в стирку: да, с маленькими детьми иногда происходят казусы, и отсутствие воды дает об этом знать. Также стараемся ввсе не готовить еду, чтобы потом не тратить воду на мытье посуды. Очень сложно и с туалетом сейчас.

- Есть ли у вас кто-то из соседей, кто вынужден был уехать к родителям из-за сложившейся ситуации?

- Да, знаю одну девушку, которая решила пожить у брата.

В понедельник, 15 ноября, жители многих микрорайнов Минска привозили на своих машинах воду в Новую Боровую.

- Я живу в Кунцевщине. Сейчас очень сложно оставаться равнодушным, я написал сообщение в чате нашего района о том, что собираюсь завезти воду, - говорит Сергей. - Откликнулись многие, через пару часов принесли около 50 литров воды. Некоторые соседи помечали на бутылках, что вода из фильтра и ее можно пить. Когда приехали с супругой в Новую Боровую, то часть бутылок оставили на улице Небесной, остальное выгрузили на «самолетике», это место, где собираются люди.

Из-за возникшей ситуации с водой правозащитники даже обратились в ООН. Дело в том, что местные жители связывают отключение воды со своей протестной активностью, флагами, ленточками, фотографиями погибших людей.

В это же время 17 ноября Александр Лукашенко поручил взять на контроль ситуацию с водой в Новой Боровой помощника по Минску Александра Барсукова и уполномоченному по столице Наталье Кочановой.

В компании «А-100 Комфорт», которая обслуживает район Новая Боровая сообщили, что отопление уже вернулось в квартиры жителей.

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