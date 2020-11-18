Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 ноября 2020 года: более 116 тысяч заразившихся и доказанные факты про иммунитет к COVID-19

С начала пандемии стране заразились более 110 тысяч человек Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ситуация в Беларуси

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Число зарегистрированных случаев продолжает расти: с начала пандемии в стране заразились 116 699 человек (+1 251 за сутки). Выздоровели 97 318 пациентов (+856 за сутки). Умерли - 1 060 белорусов (+7 за сутки). В ведомстве отмечают, что умершие имели не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

Ситуация в мире

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Китае ровно год назад - 17 ноября. С тех пор инфекция стремительно распространилась по всем континентам, кроме Антарктиды. По последним данным, COVID-19 выявлен у 55,4 млн человек по всему миру. И, несмотря на ограничительные меры, это число неуклонно растет. По данным портала worldometers.info, с недугом справились более 38, 6 млн пациентов, умерли - свыше 1,3 млн человек. Еще более 15,5 млн жителей про сейчас пребывают в активной фазе заболевания.

Сразу несколько работников РНПЦ детской онкологии в Минске заразились коронавирусом

На днях в телеграмм-канале «Белые халаты» появилась информация, что в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Минске остановлен операционный блок. Причина - коронавирус среди сотрудников. 17 ноября пресс-служба Минздрава опровергла эти сведения.

По информации сотрудников РНПЦ, эпидситуация действительно напряженная. В связи с коронавирусом на больничный практически одновременно ушли 3 операционные сестры, также COVID-19 выявлен и среди хирургов медучреждения. Но оставшимся работникам удалось предотвратить какие-либо сбои в работе операционного блока. По словам онколога-хирурга подразделения Ивана Августиновича, если ситуация усугубится, предусмотрена возможность задействовать силы и ресурсы из других медицинских подразделений и учреждений.

Доказанные факты про иммунитет к коронавирусу: что нас защищает?

О том, как наш организм защищается от «ковида», рассказал заслуженный врач России Михаил Каган. По словам эксперта, главную роль в выздоровлении человека играет его иммунная система.

Большинство смертей происходит из-за того, что, с одной стороны, на ранних стадиях инфекционного процесса иммунная система не справляется. А с другой - когда вирус в организме размножается, некоторые механизмы иммунной системы чрезмерно активизируются.

Когда человек впервые заболевает COVID-19, организм запускает стандартный механизм врожденного иммунитета: вырабатывает белки (интерфероны), которые препятствуют способности вируса возобновляться внутри клеток. Это позволяет сдержать слишком быстрое распространение вируса в первые часы и дни. Это время необходимо, чтобы адаптивный иммунитет выработал специфические и очень точные противовирусные механизмы прежде, чем ситуация выйдет из-под контроля. Однако один из белков нового коронавируса помогает ослабить или вовсе блокировать работу интерферона.

- У некоторых людей вирус будет реплицироваться и быстро распространяться еще до того, как иммунная система успеет взять его под контроль, - объясняет Михаил Каган.

Одна из причин, почему это происходит, - слишком большая инфицирующая доза. Есть гипотеза (пока еще не подтвержденная исследованиями, но основанная на мнениях экспертов), которая говорит о том, что медицинские работники могут иметь более серьезные проявления инфекции. Это связано с тем, что они контактируют с пациентами и по несколько раз в день подвергаются воздействию огромного количества вируса.

По словам доктора, есть три точно доказанных способа поддержать свою иммунную систему:

- Высыпаться (7-9 часов);

- Правильно питаться (есть побольше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и фастфуда);

- Поддерживать физическую активность.

Подробнее о том, почему пожилые люди и хронически больные наиболее уязвимы к коронавирус, а также в каких направлениях может развиваться болезнь, рассказываем здесь.

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