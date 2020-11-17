«Без воды потерпим, мы ж белорусы». В Новой Боровой в Минске третий день нет воды

В 14.30 ленточки на заборе еще висели. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Днем во вторник, 17 ноября, во дворах Новой Боровой было немноголюдно. Несколько мам с детьми на площадках и активисты с водой. Бутыли стоят повсюду - на скамейках у подъездов, на дворовых площадках - литровые, пятилитровые, двадцатилитровые, из которых воду можно набрать в пустую бутылку. Каждый второй прохожий несет в руках бутылку, а то и две, с водой. Из местного магазина мало кто выходит без емкости, а кто-то выезжает с целой тележкой.

Самый ходовой товар последних трех дней в магазине в Новой Боровой. Фото: Наталия КРИВЕЦ

- Взял 10 бутылей, отвезу к нам во двор в Сосновом квартале, - говорит молодой человек.

Названия кварталов и улиц в Новой Боровой ласкают слух и радуют глаз - Кедровый квартал, Сосновый, Цветной, Нескучный сад, улица Леонардо да Винчи, Небесная… Бело-красно-белые флаги на балконах и окнах и протестные настроения жителей квартала, как считают они сами, и стали причиной неожиданной аварии в системе подачи воды в дома.

В местном магазине туалеты не работают. Фото: Наталия КРИВЕЦ

- Во дворах было тоже много бело-красно-белой символики, но вы сами видите, что происходит сейчас, - кивает молодой человек в сторону забора.

Оглядываюсь - пятеро парней, соблюдая масочный режим, под присмотром двух милиционеров дружно срезают с забора ленточки.

- На работников ЖЭСа не похожи, на омоновцев тоже, - замечает идущая мимо женщина. - Может, это они привлекают тех, кто на сутках сидит? Сизифов труд, я вам скажу. Утром ленточки снова появятся.

- А вода?

- А вот вода - не факт… Я звонила в обслуживающую организацию, сказали, не знают, когда дадут, идет проверка качества воды после поломки оборудования.

Власти заявляли, что в ходе обследования водонапорных сетей были обнаружены неисправности запорной арматуры одного из колодцев магистрали. Поломка была устранена, после проверки качества воды ее подачу обещают восстановить.

Все, кто идет домой, несут с собой воду. Фото: Наталия КРИВЕЦ

В один из домов на Небесной въезжают новоселы.

- Пока не знаем, есть ли вода, но полы теплые, значит, отопление есть, - говорит мужчина. - Мы квартиру меньше двух недель назад купили. Хороший район, нам нравится. А без воды потерпим, мы ж белорусы…