«За $1000 на двоих можно слетать в Египет, Сербию и Стамбул»: где в условиях пандемии могут провести отпуск белорусы

Узнали, где в условиях пандемии могут провести отпуск белорусы Фото: Антон ПИКУС

«Мой папа в жизни не был на Занзибаре…» Многие, наверное, еще помнят эту песню Валерия Меладзе, которую он спел в 1995 году. Тогда о поездке на этот экзотический остров белорусы могли лишь мечтать, а сейчас многие туда ездят в отпуск! «КП» пообщалась со специалистами турфирм и выяснила, куда в период пандемии белорусам можно поехать на отдых без прохождения карантина и какие туры выбирают клиенты.

ЕВРОПА ПОЧТИ ВСЯ ЗАКРЫТА

Те страны, которые сейчас принимают туристов из Беларуси без прохождения карантина и в которые организовывают туры белорусские агентства: Турция, Египет, Сербия, Украина, Албания, Македония, Эмираты, Занзибар, Мальдивы, Доминикана.

- Европа практически вся закрыта, за исключением Сербии. Поэтому страна стала очень популярным направлением у белорусов. Она безвизовая, бескарантинная, там не требуют наличие ПЦР-теста, все максимально просто - купили тур и полетели. В основном в Сербии выбирают для отдыха горнолыжные курорты, есть и городские туры по Белграду, - рассказывает специалист.

Кроме Сербии кататься на лыжах белорусы сейчас ездят в Македонию, Албанию, Украину и Турцию. В Стамбуле также доступны городские туры. А на пляжный отдых - в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, на Мальдивы, Занзибар (Танзания).

Египет - по-прежнему одно из самых популярных мест у белорусов Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Мы спросили менеджеров по туризму, на какой отдых можно рассчитывать, имея 1 тыс. долларов на двоих. Агентства могут предложить горнолыжный отдых в украинских Карпатах, Сербии, городские туры в Стамбул и пляжный отдых в Египте.

ЗАНЗИБАР: САФАРИ С ЖИРАФАМИ И СЛОНАМИ, БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПЛЯЖИ

Можно уложиться в эту сумму, полетев на Занзибар. Оказалось, что сейчас это тоже очень популярное направление у белорусов. Правда, лететь туда нужно из Киева или Москвы. Из Минска - слишком дорого и прямых рейсов нет. Если лететь из Киева, то стоимость тура на двоих обойдется в 1200 - 1300 долларов на 7 ночей. Проживание в 50 метрах от моря возле лучших пляжей острова, включен завтрак. Из Москвы цены еще приятнее - от тысячи долларов за тур на 10 ночей на двоих.

- Появилось много белорусских туристов, которые уже не хотят летать в Египет: перенасытились, неинтересно. Многие считают так: в Египет - это как к бабушке в деревню съездить, Мальдивы - это вип-условия, как в отеле «Пекин» в Минске, а Занзибар - золотая середина. Там белоснежные пляжи, есть домики на воде, как на Мальдивах. И на Занзибаре многим будет интересно: шикарные сафари-туры как по телевизору: едет машина, люди сидят на крыше, а мимо гуляют слоны и жирафы. Жить можно как в глухой деревушке, так и в «тусовочной зоне». Есть нюансы по пляжам - на некоторых побережьях из-за отливов-приливов покупаться можно лишь пару часов в день, - объясняет эксперт. - Сейчас в условиях пандемии страна неплохо зарабатывает, поэтому развивает туризм. По безопасности никаких вопросов никогда не возникало. Правда, бывают отели, которые не пропускают туристов со своей едой на территорию отеля.

Покататься на лыжах можно в Украине, Сербии и Турции Фото: Архив "КП"

Еще как вариант - Доминикана. Там отдых более понятен белорусам: все включено. Правда, туда нужна шенгенская виза сроком не менее полугода, притом уже откатанная - чтобы был выезд в страну, выдавшую визу. При этих условиях по прибытии в Доминикану там поставят свою национальную визу. По цене - около 2 тыс. долларов за тур на двоих.

Агентства предлагают в основном путешествия самолетом. Если лететь из Минска, то по возвращении домой проходить карантин не надо. Исключение - прибытие из стран красной зоны - например, Македонии и Албании.

Если же лететь через Киев, по возвращении из Украины самоизоляция обязательна. Единственный выход - вернуться из Киева в Минск тоже на самолете. В случае транзитного проезда Украины при пребывании там не более суток карантин не нужен.

Конечно, всегда как вариант остается отдых в Беларуси: лечение в санаториях, экскурсии, агроусадьбы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Прибыв из Украины или Польши, нужно будет 10 дней сидеть дома

Путешествовать можно и самостоятельно, но надо учитывать, что придется пройти 10-дневную самоизоляцию по возвращении из большинства популярных у белорусов стран для туризма. В частности, это Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Доминикана, Израиль, Италия, Индия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Мальдивы, Македония, Молдова, Польша, Словакия, США, Украина, Франция, Хорватия, Черногория. Всего в последнем списке Минздрава - почти 140 стран красной зоны.

КСТАТИ

«В Египте многие остаются на всю зиму и находят там работу»

Супруги из Гомеля на днях вернулись из Египта и остались очень довольными отдыхом.

- За три недели на все ушло 2 тыс. долларов. Летели через Киев, поэтому на границе Беларуси нам вручили требование о самоизоляции. Жили в 5-звездочном отеле, по системе «все включено». Отдельно покупали фрукты - дешевле, чем у нас. Отдыхающих очень много, причем не только из Беларуси, Украины, но и Евросоюза. Коронавируса там практически нет, в масках редко кто ходит. Отправляясь в Египет, надо очень тщательно выбирать отель - читать отзывы, форумы. Поскольку даже 5-звездочный отель не гарантирует вежливого отношения персонала и комфорта. Кстати, многие отдыхающие остаются в Египте на весь холодный сезон, вплоть до мая. Когда заканчивается тур, снимают квартиру и находят подработку - на рынке, в такси, в русской школе. Особенно много встречали украинцев, которые работают на рынке, - рассказали супруги.