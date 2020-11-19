Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 ноября 2020 года: масочный режим по всей стране и опровержение Минздрава по поводу кислорода

Фото: unsplash.com

Ситуация в Беларуси:

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу. За все время в стране выявлено 118 008 случаев COVID-19 (+1 309 за сутки). Выздоровели и были выписаны из медучреждений 98 318 пациентов (+1 000 за сутки). К сожалению, не обошлось без летальных исходов: за последние сутки скончались еще 7 пациентов (1 067 за все время). В ведомстве подчеркивают, что все умершие имели не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

Ситуация в мире:

По данным ресурса worldometers.info, во все мире зарегистрировано более 56 млн случаев коронавируса. Выздоровели 39 млн человек, умерли - свыше 1,3 млн.

Максимальное количество заражений выявлено в США: (более 11,7 млн), Индии (свыше 8,9 млн) и Бразилии (5,9 млн).

Минздрав: число пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке увеличилось, но проблем с кислородом в больницах нет

Пресс-служба Министерства здравоохранения опровергла появившиеся недавно сведения о том, что в медучреждениях страны возникли проблемы с кислородом. В ведомстве отметили, что число госпитальных пневмоний, которые требуют респираторной поддержки, во время 2-ой волны возросло. Следовательно, возросло и потребление кислорода. Но все системы кислородоснабжения работают в штатном режиме.

- Системы работают в автоматическом режиме. И при увеличении потребления кислорода в медучреждении система сама настраивает изменения, - пояснили в пресс-службе и отметили, что специалисты круглосуточно дежурят на местах.

В аптеках Минска создан запас масок. Его хватит больше, чем на 2 месяца

Об этом заявил мэр столицы Владимир Кухарев. По его словам, люди сознательно подошли к ношению масок. Большинство надевает их в общественных местах, так как понимает: это не только их личная безопасность, но и безопасность окружающих.

- Мне очень бы хотелось, чтобы меры по ношению масок полностью исполнялись. Контроль за этим возложен на руководителей организаций и предприятий, - сообщил Кухарев.

Также председатель Мингорисполкома отметил, что в городе ведется мониторинг масок, они закуплены в достаточном количестве.

- Их должно хватить более чем на два месяца. Запас масок постоянно пополняется. Аптеки обеспечены всем необходимым, - проинформировал Кухарев.

Масочный режим введен в Брестской области: теперь вся страна должна носить маски

Масочный режим установлен во всех районах всей Беларуси. 18 ноября Брестский облисполком обязал жителей области носить защитные маски. Ранее аналогичное решение было принято в Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях.

Согласно решению исполкома, жители обязаны носить маску, прикрывающую нос и рот, в общественных местах: магазинах, банках, почтовых отделениях, торговых центрах, ресторанах, аптеках, учреждениях здравоохранения и образования, транспорте. В маске нужно приходить и в спортивные залы, но во время тренировки ее разрешается снимать.

- Несоблюдение принятого решения влечет ответственность руководителей субъектов хозяйствования в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, - добавили в облисполкоме. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус беспощаден: режиссер Роман Виктюк умер в больнице

Народный артист скончался на 85-м году жизни (подробнее...)

МАРТ рекомендует всем магазинам иметь в продаже маски и антисептики

Рекомендации вступают в силу 18 ноября (подробнее...)