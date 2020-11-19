Андрей Кривошеев: Сотрудников госСМИ пытаются умышленно заразить коронавирусом

Глава БСЖ говорит, что у шестерых журналистов ГосСМИ были инсульты и инфаркты от переживаний. Фото: БелТА.

Журналисты государственных СМИ в последние месяцы подвергаются атакам со стороны оппозиционно настроенных людей, констатируют в БСЖ. Им и членам их семей угрожают, их избивают и запугивают. При этом, как считает руководитель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, реакция международных организаций, призванных защищать журналистов, мягко говоря, сдержанная.

В интервью нашему изданию Андрей Кривошеев заявил, что в БСЖ ведется список нападений и попыток воздействия на журналистов.

- По рекомендации официального представителя ОБСЕ по свободе слова и СМИ у нас создан Комитет защиты журналистов, - рассказал «Комсомолке» Андрей Кривошеев. - Мы фиксируем все случаи и передаем их в правоохранительные органы. Самые жесткие - это избиение наших коллег Григория Азаренка и Александра Хоровца. Сожжена машина журналиста Романа Рудя - по этому делу ведется следствие, и мы настаиваем, чтобы оно шло в приоритетном порядке. Кроме того, продолжается компания буллинга, троллинга и травли. Журналистам поступают звонки с угрозами, под двери кладут венки, неизвестные интересуются их детьми в дошкольных учреждениях. У шести наших коллег серьезные проблемы со здоровьем из-за этой травли - инфаркты и инсульты. Я не хочу называть имена, но только на телевидении три случая. Кроме того, было несколько случаев, когда люди с подтвержденным диагнозом коронавируса пытались проникнуть в редакции региональных изданий и заразить сотрудников.

- И что им будет за это?

- Злоумышленников задержали. Насколько я знаю, им грозит солидный штраф - около полутора тысяч белорусских рублей. Так что кампания против журналистов развязана очень серьезная. Мы поставили этот вопрос на совещании ОБСЕ по свободе слова. Но нам ответили, что подобные проблемы испытывают наши коллеги в более чем 30 странах Европы. Дескать, там люди недовольны освещением ситуации с коронавирусом и вымещают злость на журналистах. Представители ОБСЕ выдали короткое коммюнике о том, что подобное отношение к журналистам недопустимо. На том помощь и от ОБСЕ, и от Европейской федерации журналистов закончилась. Надо сказать, что мы поддерживаем тесные контакты с Международной федерацией журналистов, и там помощь и внимание к этим проблемам гораздо более существенные.