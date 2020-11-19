Гомельчанка ловко отшила телефонного мошенника. Послушайте, как

Мошенник-иностранец звонил белоруске, пытаясь выманить у нее данные банковской карты, но женщина не поддалась на "разводку". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Гомельская милиция выложила в интернет аудиозапись разговора женщины с телефонным мошенником. Схема классическая - злоумышленник звонит жертве, представляясь сотрудником банка, и сообщает, что с ее счета кто-то собирается снять крупную сумму. Выведав данные карты и код, который приходит жертве в смс, мошенник снимает с ее карты все деньги. На сей раз у него ничего не вышло - женщина заподозрила обман. Какое-то время мошенник пытается выкрутиться, на ходу изобретая новые уловки и аргументы, а потом просто бросает трубку.

Этот диалог - просто готовое пособие, как распознать мошенника и не попасться в его ловушки.

- Марина Витальевна? Меня зовут Дмитрий Игоревич, я старший специалист отдела мониторинга платежей и переводов Ассоциации белорусских банков. Совершали ли вы в последние 15 минут какие-то операции с вашей картой?

- Нет, не совершала.

- Карта находится сейчас с вами? Имеет ли кто-то еще доступ к вашей карте?

- Карта у меня, ей пользуюсь только я.

- Хорошо, я зафиксировал данную информацию. Марина Витальевна, было ли в последнее время при оплате товаров в магазинах, чтобы процесс шел с большой задержкой?

- Я не помню.

- Хорошо, я зафиксировал данную информацию. Марина Витальевна, если вы не совершаете никаких операций с вашей картой, значит, нам нужно отменять эти данные, квалифицирующиеся как мошеннические. Значит, кто-то получил доступ к вашим данным. Нужно пройти авторизацию, подтверждение вашей личности. Мы можем сделать это двумя способами. Первое - это номер договора, который вы подписывали в банке, когда получали карту. Второе - данные самого пластикового носителя.

- Но как я скажу вам данные карты, а вдруг вы мошенник?

- Марина Витальевна, я не запрашиваю у вас секретную информацию, а только ту, что нанесена на карту. Банку нет смысла наносить на карту секретную информацию, так как карту могут украсть.

- Сейчас в новостях так много пишут про мошенников…

- Если вы переживаете, боитесь сообщать мне информацию, в нашем банке есть роботизированная система, и вы можете сообщить информацию роботу. Эта информация пойдет напрямую в реестр банка, я вас слышать не буду, в реестре она обрабатывается, мне не отображается, робот подтверждает вашу личность и соединяет вас с главным менеджером.

- У меня тут как раз сотрудник РОВД, я пойду сейчас проконсультируюсь с ним, чтобы меня не обманули мошенники.

- Но сотрудники РОВД как бы некомпетентны в банковских вопросах!

- Зато они компетенты в вопросах мошенничества.

- В таком случае я могу фиксировать, подтверждать данные перевода?

- Почему? Я никаких денег никуда не переводила.

- Я не могу общаться с вами, когда вы общаетесь с третьими лицами. Этого не позволяет регламент банка!

- А вот мне сотрудник РОВД сказал, чтобы я не говорила вам никаких данных…

- В таком случае, я могу фиксировать отказ от помощи банка, ожидайте смс о списании денежных средств!

- Что значит ожидайте? Я ничего не перевожу, никаких действий не совершаю. Давайте так, вы мне скажете данные свои, я перезвоню в банк, спрошу, есть ли там такой сотрудник.

- Вам там скажут, что такого сотрудника нет!

- Почему?

- Потому, что вы попадете на какое-нибудь отделение, в котором, может, такого сотрудника и не имеется.

- А вы из какого отделения?

- Головной офис (называет адрес).

- Так я и позвоню в головной офис, почему мне скажут, что такого сотрудника нет?

- Потому что так всегда говорят, я знаю, как у нас разговаривают на горячей линии с клиентами!

- Вот вы мне сейчас объясняете, что у меня со счета могут списать деньги, а как я могу знать, что вы сотрудник банка, а как я могу вам доверять? Чем вы докажете, что вы сотрудник банка?

- Я не обязан вам доказывать на данный момент, что я сотрудник банка. Повторяю, если мы сейчас потеряем с вами связь из-за того, что вы отключитесь, деньги будут автоматически списаны.

- А я не буду отключаться, я с другого номера наберу.

Мошенник бросает трубку.

КОММЕНТАРИЙ МИЛИЦИИ

"Классическая схема мошенничества"

- Этот звонок - классическая схема мошенничества. «Сотрудник банка» уведомляет о якобы оформленной заявке на транзакцию, для отмены которой нужно предоставить уточняющие данные клиента.

Мошенник не знает точно, в каком банке обслуживается жертва, поэтому представляется сотрудником Ассоциации белорусских банков, чтобы не выдать себя на первой же минуте.

На протяжении всего разговора аферист упоминает имя жертвы. Это делается для того, чтобы у жертвы не пропадало доверие к его словам. Мошенник использует банковскую терминологию, чтобы поддерживать образ сотрудника банка. Но он не владеет терминологией, принятой в банковской сфере Беларуси, это свидетельствует о том, что он иностранец и находится за пределами нашей страны. Установлено, что этот звонок был сделан с зарубежного номера. Но мошенники могут использовать программы-анонимайзеры, и номера телефонов, с которых осуществляются звонки, будут определяться как официальные номера банков.

Аферист засыпает жертву вопросами, чтобы не дать ей возможности мыслить критически. Мошенник пытается усыпить бдительность жертвы, уверяя, что ему «не нужна секретная информация». Но для того, чтобы вывести деньги, ему нужны номер карты, имя держателя, срок действия карты и код из смс, который придет владельцу. Имея эти данные, мошенник моментально выводит деньги с карты, ему не нужен пароль или пин-код.

Мошенник идет на второй заход, пытаясь давить на жертву выдуманными схемами передачи данных. Столкнувшись с сопротивлением жертвы, мошенник пытается шантажировать ее, угрожая «зафиксировать отказ и подтвердить перевод». По указанному мошенником адресу находятся магазины, салон красоты и турагентство, но нет банка!

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Телефонные мошенники в последнее время активизировались. «Комсомолка» не раз рассказывала, как они обманывают людей. Злоумышленники могут снять деньги даже с пустой карты.

Особенно осторожными надо быть с сообщениями о «выигрышах» и обещаниями компенсации за купленные ранее БАДы или некачественные товары - именно эти приманки используют мошенники, чтобы обобрать доверчивых людей.

А вот как обманул парня из Речицы друг, притворившись в сети девушкой: "Денег просила понемногу, и только на нужные вещи".