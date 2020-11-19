За 15 минут вызволить из лифта и подать горячую воду от 50 до 75 градусов: какими стали критерии качества ЖКУ

Согласно новому постановлению, если человек застрял в лифте, то вызволен он должен быть в течение 15 минут с момента поступления вызова к диспетчеру. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правительство 16 ноября 2020 года приняло постановление №654, в котором определило критерии качества жилищно-коммунальных услуг. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, например, теперь критерии качества капитального ремонта - это соблюдение этапов его планирования и организации. А самое важное для жильцов - соблюдение сроков и графиков работ, а также отсутствие претензий со стороны потребителей.

Для техобслуживания лифтов критериями названы бесперебойная и безопасная работа. Если же человек застрял в лифте, то вызволен он должен быть в течение 15 минут с момента поступления вызова к диспетчеру.

Бесперебойно должны работать и запорно-переговорные устройства, а если в домах установлена система видеонаблюдения, то данные в системе должны храниться не менее 72 часов.

Что касается воды, то нормы потребления не изменились - не менее 140 литров в сутки на человека, в том числе 70 литров горячей воды. Много вопросов у жильцов часто вызывала температура горячей воды. Сейчас этот показатель определен: не менее плюс 50 градусов, но не более плюс 75.

Температура воздуха в жилых помещениях должна быть не менее плюс 18 градусов, но не более плюс 24. Такие же критерии существовали и ранее. Для газоснабжения критерием названа бесперебойная подача газа, а для электроснабжения - бесперебойная подача напряжения.

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