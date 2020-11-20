Положительный тест на ковид после выписки: белорусские врачи объясняют, что делать

Сколько времени переболевший коронавирусом еще заразен для других? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сроки заразности

Банальная на сегодня история: болели вроде бы ОРВИ, пролечились, закрыли больничный, но, чтобы подстраховаться, сделали тест на антитела к ковиду в частной лаборатории. И получили положительный результат: есть антитела и IgG (они говорят о том, что вы переболели коронавирусом и у вас образовался иммунитет), и IgM (в крови вирус все еще присутствует). Продолжать ходить на работу, просить еще один больничный? И главное - заразен ли такой человек для окружающих?

- После 14 дней с начала болезни человек, перенесший ковид и имеющий антитела IgG и IgM, не представляет опасности для окружающих, вы не заразны, - заверила врач 32-й минской поликлиники, которая позвонила мне после того, как в поликлинику пришел мой анализ из коммерческой медицинской лаборатории.

Врач расспросила, болела ли я, где лечилась, как себя чувствую сейчас, пожелала здоровья и сказала, чтобы я жила спокойно, потому что мне повезло, у меня сформировались антитела. И уточнила, что, по новому приказу, повторный тест на коронавирус не проводится и не берется у контактов 1-ого уровня, если у них нет симптомов заболевания.

Кстати, на днях главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов приводил последние данные по срокам заразности. Исследования показали, что при легкой и среднетяжелой форме ковида вирус обычно выделяется около 10 дней после появления симптомов. У тяжелых больных выделение вируса может сохраняться до 20 дней. В редких случаях у некоторых людей положительный результат анализа может быть и через два месяца. Но в данном случае это не значит, что человек может передать инфекцию другим - вероятнее всего, тесты в таких ситуациях ловят следы, обломки вируса.

Красное горло и севший голос

А начиналось все две недели назад. Я пришла с работы и поняла, что сил нет вообще. Из тебя выкачали всю энергию - только лежать и не двигаться. На следующий день слабость, мышцы спины болели так, что без обезболивающего вечером заснуть было невозможно. При этом температура выше 37,4 не поднималась, кашля не было, запахи все я ощущала четко, но подсел голос. По медстраховке вызвала терапевта из частного медцентра. Ждала врача сутки. Медик сказала, что горло не очень хорошее, и назначила противовирусный препарат. С каждым днем я чувствовала себя бодрее, но сиплым голос оставался около недели. И еще - пять ночей подряд я просыпалась вся мокрая, переодевала пижаму, меняла подушку, переворачивала одеяло и переползала на другую сторону кровати, где простыня сухая. Притом что температура поднималась незначительно, и только первые три дня. Через 10 дней меня выписали. Но я все же решила сдать самостоятельно тест, который и показал, что я вроде и перенесла ковид, но вроде и болею.

Первая мысль: что мне делать, просить еще один больничный? С этим вопросом сначала позвонила в частный медцентр, где лечилась. Там мне сказали, что с таким анализом я уже не их клиент, и перенаправили в государственную поликлинику. На сайте 32-й минской поликлиники нашли телефон горячей линии для пациентов с COVID-19, без проблем дозвонилась и рассказала свою историю. Врач после нехитрых математических вычислений посоветовала посидеть еще два дня дома, а потом смело выходить на работу.

- Если вдруг вам станет хуже, поднимется температура, появится недомогание - вызывайте врача, будем разбираться, - сказала медик. - Антитела IgM, которые вас так беспокоят, могут присутствовать в организме довольно долгое время, но это не значит, что вы больны и являетесь опасной для окружающих.

«Врачи замученные, людей море»

История болезни моей коллеги Алины не закончена до сих пор. Пока к ней так и не вернулось обоняние. Но его отсутствие не насторожило медиков 15-й поликлиники Минска, где девушка лечилась от ОРВИ.

- На тест меня никто не отправлял, и это несмотря на то, что была температура, кашель, жесткое дыхание и я абсолютно потеряла ощущение запахов и вкусов, о чем говорила врачу и на приеме, и на выписке, - рассказала Алина. - Врачи, конечно, замученные, людей в поликлинике море. Я пришла в 16.00 и вышла из поликлиники только в 21.30. А очередь еще была внушительная.

В итоге тест на антитела Алина сделала по собственной инициативе уже после того, как ей закрыли больничный. Результат - наличие антител IgG и IgM.

- Если есть температура, кашель, то можно вызвать врача или подойти на прием, а если симптомов нет, то можно не сидеть на самоизоляции, так как период на больничном ею фактически и являлся, - посоветовали Алине в поликлинике. - Но на работе предложили все же удаленку на неделю, чем я и воспользовалась.

Посидела пару дней и поняла, что не все хорошо у меня: небольшая температура и запахов все равно не слышу. В итоге, мне снова открыли больничный и отправили на ПЦР-тест.

КСТАТИ

Если вы сдаете тест на антитела к коронавирусу в частной медицинской лаборатории, например в «Синэво», то заполняете специальную форму, где указываете не только свое имя, но и номера паспорта, телефона и поликлиники, которая вас обслуживает. Данные вашего результата могут быть переданы туда, и практика показывает, что так и происходит.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Глава российского научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев:

Точный ответ дает только ПЦР-тест

- Иммуноглобулины М очень нестабильные. Плюс нередко «фонят»: то есть, к примеру, тест обнаруживает такие антитела не к нынешнему коронавирусу, а к сезонным коронавирусам, которыми человек переболел в виде обычных простуд. Поэтому в значительной части тест-систем исследование иммуноглобулинов М даже не предусматривается.

Если же такие антитела обнаружены экспресс-тестом или классическим тестом на антитела (он называется ИФА - иммуноферментный анализ), то нужно сдать мазок на ПЦР-анализ. Если он отрицательный и никаких симптомов нет - значит, человек не выделяет вирус. То есть не заразен. Можно ходить на работу, вести обычную жизнь.

Если ПЦР положительный, нужно садиться на изоляцию.

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