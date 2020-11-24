Чем сейчас занимается группа "Краски"

Такой группу "Краски" запомнили поклонники. Фото: личный архив

В 2001 году продюсер Алексей Воронов собрал группу «Краски», которая стала очень популярной на всем постсоветском пространстве. Сексапильная вокалистка Оксана Ковалевская полюбилась многим слушателям. Радиочарты рвали песни «А вы не трогайте, не трогайте меня», «Раз-два-три-четыре», «Где-то далеко», «Чужая боль» и «Солнце мое». За 2002 год группа дала концерты в 172 населенных пунктах Беларуси!

Продюсер активно пытался бороться с пиратами - и не всегда законно, поэтому, когда в офис группы нагрянула милиция, было решено перебраться в Москву. К 2006 году «Краски» набрали такую популярность, что собрали полные залы в США, Германии и Нидерландах. Но, увы, на самом пике популярности Оксана Ковалевская покинула «Краски» - из-за беременности и желания продолжать сольную карьеру, ну и потому, что рассталась с Вороновым.

«Краски» существуют и поныне, Оксана вернулась в группу. Сейчас артисты живут в трех странах: Оксана в Минске, где пережидает эпидемию коронавируса, Алексей Воронов в США, часть группы - в России. У Оксаны и Алексея двое сыновей. У Алексея в США еще два сына.

Воронов постоянно борется с двойниками группы, которые то и дело появляются в России и выигрывает суды.

- Мода на музыку 90-х начала возвращаться, есть концерты и заказы, так что все хорошо. На youtube каждый месяц у нас по 11 миллионов просмотров, так что «Краски» слушает и знает даже новое поколение слушателей. У нас вышло пять альбомов за историю группы. Новых песен пока не пишем. Может, и будут, - говорит Алексей Воронов.