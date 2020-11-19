Кадровые назначения в Беларуси: кто пришел в МВД, министерство культуры и дипкорпус

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Назначая Анатолия Маркевича министром культуры, Александр Лукашенко отметил, что для него это решение о назначении было нестандартным:

- Я реагирую на запросы работников культуры. От многих из них пришло пожелание: пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны, давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга.

Ранее Анатолий Маркевич был помощником президента по Брестской области, председателем Новогрудского райисполкома.

"Я подумал: раз председателем райисполкома работал, то хорошо знает, что такое культура, пришлось этим заниматься большой промежуток времени. Во-вторых, по образованию педагог. Педагог - это человек, который может работать на любой должности", - объяснил президент.

«Не стыдно, что у нас есть такая милиция»

Заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, занял должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. А Николай Карпенков, ранее возглавлявший Главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), стал заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками. Андрей Любимов, бывший первый замначальника ГУВД Мингорисполкома, переведен на должность начальника УВД Витебского облисполкома.

"Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности», - сказал президент и обратил внимание, что появившиеся вакансии в системе МВД надо заполнять молодыми и проверенными офицерами:

"Я абсолютно согласен, что это проверенные люди, которые показали, что они настоящие патриоты и готовы защищать свою родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, милицию. Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция».

«Таких людей на обочину не выбрасывают»

Посольство в Китае возглавит Юрий Сенько, руководивший Госкомтаможней, в Азербайджане - бывший министр обороны и госсекретарь Совбеза Андрей Равков, в Армении - экс-генпрокурор Александр Конюк.

"Я искренне говорю. Если вы видите себя в какой-то другой области, ваше желание работать, хоть сейчас, хоть через год, хоть через полгода, если вы изъявите желание. Чтобы все люди понимали, что это не пенсионная для вас работа. И не работа, знаете, вот взяли на обочину выбросили людей. Таких людей на обочину не выбрасывают. Поэтому я хочу, чтобы люди это слышали и вы понимали".

Главная задача перед дипмиссиями - нарастить отечественный экспорт.

"Политика политикой. Понятно, что и в Азербайджане, и в Армении ее будет немало, и в Китае. Но там нам надо продвинуться именно в торгово-экономических отношениях", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Также Лукашенко назначил послов Беларуси в Пакистан - им стал начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метилица, и в Кению - туда поедет заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин.

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