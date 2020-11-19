В Мингорисполкоме рассказали, как будут наводить «образцовый порядок» в отдельных районах Минска

Власти Минска определили больше 40 протестных районов, где будут приниматься дополнительные меры для обеспечения общественного порядка и дисциплины Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

17 ноября Александр Лукашенко прокомментировал появление стихийного мемориала на «Площади перемен», посвященного погибшему после задержания Роману Бондаренко. И поручил чиновникам «без всякого варварства» навести порядок в Минске.

- Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет.

Помощник президента по Минску Александр Барсуков заявил, что «образцовый порядок» в городе наведут в течение недели:

- Хочу предупредить граждан: никто ни с кем церемониться не будет. Время уговоров закончено. Коммунальные службы будут убирать все, что нанесли. И рядом будут находиться сотрудники милиции. Любое вмешательство в их действия влечет не только административную, но и уголовную ответственность, - приводит слова Барсукова БелТА. Похожее мнение высказал и мэр Минска Владимир Кухарев, ссылаясь на жалобы горожан.

Тем временем в Мингорисполкоме рассказали: на территории, «подверженные влиянию деструктивно настроенных граждан», будут активно направлять работников коммунальных служб, милицию, дружинников и сотрудников РОЧС. В список мер по обеспечению дисциплины вошли 20 пунктов. Вот лишь некоторые из них:

- мониторинг интернет-пространства для выявления «очагов социальной напряженности»;

- организация патрулирования территории города членами добровольных дружин;

- выявление и оперативное разрешение проблемных вопросов жизнедеятельности микрорайонов;

- систематическая профилактическая работа с участниками неразрешенных массовых мероприятий в трудовых коллективах;

- совершенствование систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан;

- мониторинг вывесок, витрин и иных конструкций на предмет размещения информации, дискредитирующей государство.

В список мест, требующих особого внимания, власти включили несколько десятков территорий. Среди прочих - жилые комплексы («Каскад», «Маяк Минска», «Минск-Мир»), целые микрорайоны (Уручье, Лошица, Серебрянка), отдельные дворы и скверы.

Отвечать за поддержание порядка будут закрепленные за территориями должностные лица, главы районных администраций. Правда, в нескольких администрациях районов столицы так и не смогли пояснить, как будет вестись эта работа. В частности, во взаимодействии с силовиками.

Куда пропали цветы с «Площади перемен»?

О том, как городские службы поступили с цветами, лампадами и иконами, которые убрали из известного в последние месяцы столичного двора, рассказал Александр Лукашенко.

- Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть, - на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они (имеются в виду деструктивно настроенные граждане. - Ред.) ж это наверняка знают, - цитирует президента БелТА.

Фото: Виталий ДУНАЕВ

Место, о котором говорит Лукашенко, - это Северное кладбище столицы. Практически все, что привезли минчане во двор на Червякова, перевезли на некрополь. Видео с цветами, свечами и портретами Романа, которые находятся около административного здания, опубликовала «Наша Нива».

Замдиректора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур подтвердил «Комсомолке», что мемориал действительно там. Но рассказывать об их дальнейшей судьбе отказался:

- Я ничего не могу ответить по этому вопросу. Я только знаю, что их туда привезли. Они там стоят.

Генпрокуратура объявила предупреждение представителям Православной и Католической церквей

Официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона вынесены епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину. Напомним, они высказались по поводу действий силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко.

- В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения, - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ведомстве отмечают, что подобные высказывания противоречат статье 16 Конституции, которая запрещает деятельность против гражданского согласия. А публичные высказывания представителей церкви «побуждают граждан к агрессии».

Также предписание получил уполномоченный по делам религий. Он должен проконтролировать, чтобы нарушения были устранены.

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