Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 ноября 2020 года: будет ли карантин в школах и вузах и новые факты об иммунитете у переболевших

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Ситуация в Беларуси:

По свежим данным Минздрава, за время с начала пандемии в республике подтверждено 119 390 случаев коронавируса (+ 1 382 за сутки). Из этого числа выздоровели 99 584 человека (+ 1 266 за сутки). Скончались 1 074 белоруса (+7 за сутки). По информации ведомства, умершие имели не только COVID-19, но и ряд хронических заболеваний. Всего белорусские специалисты провели почти 2 977 802 теста на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире:

Число заболевших COVID-19 во всем мире превышает 56-миллионную отметку. По данным ресурса worldometers.info, из этого числа выздоровели 39,4 млн пациентов, умерли - более 1,3 млн. Прямо сейчас в активной фазе пребывают свыше 15,8 млн человек.

В тройке мировых лидеров по количеству выявленных случаев находятся США (11,8 млн), Индия (8,9 млн) и Бразилия (5,9 млн).

Будет ли в ближайшее время введен карантин в учебных заведениях страны?

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил, что говорить о введении карантина в учебных заведениях страны пока рано. По его словам, локдаун, который вводится в некоторых государствах, лишь замедляет течение эпидемии. А после выхода из него число заражений вновь начинает расти.

- Говорить о карантине в учебных заведениях пока преждевременно. Мы следим и анализируем ситуацию: если наблюдается рост числа учащихся с острыми респираторными заболеваниями, среди которых и коронавирус, когда отсутствует от 30 до 50% учащихся по уважительным причинам, тогда рассматривается вопрос о внеплановых каникулах, - заявил Тарасенко.

По его словам, сегодня подобная ситуация в Беларуси не наблюдается.

Экс-министр здравоохранения Владимир Караник: Одна из сложностей 2-ой волны коронавируса - участие людей в митингах и чаепитиях во дворах

Бывший министр здравоохранения, а сейчас губернатор Гродненской области Владимир Караник назвал сложность второй волны COVID-19: беспечное поведение людей.По его мнению, белорусы расслабились: участвуют в митингах, собираются на чаепития во дворах, знакомятся. Не соблюдают меры безопасности и социального дистанцирования. Именно поэтому было принято решение усилить разъяснительную работу. Также чиновник выразил удивление призывам участвовать в массовых мероприятиях.

- На марши также призывают выходить и пенсионеров. Приведу пример. В Минске живет 20% населения Беларуси. Именно в столице ежедневно фиксируется около половины новых случаев заражения COVID-19. И это связано не только с высокой плотностью населения, а и с большим количеством контактов, которые вызваны подобными призывами, - отметил Караник.

Ученые рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты провели масштабное исследование, которое позволило оценить иммунный ответ организма на COVID-19. Специалисты Института иммунологии Ла-Хойи (США) несколько раз взяли образцы крови у 185 пациентов, которые перенесли инфекцию в легкой форме еще в самом начале пандемии. И проанализировали 4 компонента иммунной системы:

- антитела;

- В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости;

- два типа Т-клеток.

Выяснилось, что у тех, кто переболел коронавирусом, антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение даже через 6-8 месяцев после инфицирования. Т-клетки показали незначительный медленный распад в организме, а количество В-клеток неожиданно выросло. Даже когда антитела перестают определяться в крови людей, В-клетки сохраняют иммунную память. Благодаря этому организм будет распознавать COVID-19 в течение нескольких лет.

ВОЗ: новые случаи заражения коронавирусом в Европе снижаются, а смертность - растет

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что в Европе впервые за 3 месяца фиксируется снижение новых случаев COVID-19. Например, по данным на 16 ноября, за неделю было выявлено более 415 случаев инфицирования. А неделей ранее (9-15 ноября) - свыше 1,8 млн случаев.

А вот смертность от заболеваний (в Европе), вызванных коронавирусной инфекцией, продолжает расти. Также в ВОЗ отметили, что система здравоохранения в европейских странах и США истощила себя.

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