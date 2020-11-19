Актеры Нового драматического судятся с театром, а в Купаловском проходят кастинги

Кресло Ильи Ясинского (справа) в спектакле "Кар'ера доктара Рауса" на показах этой недели пустовало. Фото: rtbd.by

Два с половиной месяца назад из Купаловского театра уволилась большая часть трупы и ряд других сотрудников театра. Десятки человек ушли вслед за гендиректором Павлом Латушко. Одни поддерживают поступок актеров, другие обвиняют в том, что из-за тех, кто ушел, теперь нет театра.

Сейчас в Купаловском должна появиться новая труппа. В театре осталось на сегодня 12 артистов, нет ни одного режиссера. В театральных кругах обсуждают, что в Купаловском проходит кастинг. Говорят даже о потенциальных новых актерах, но официально информация о кастинге нигде не появляется.

- Кастинг - это инициатива Министерства культуры, - говорят в приемной гендиректора Купаловского театра. Исполняющим обязанности после Павла Латушко назначен замминистра культуры Валерий Громада. - В театре никто не руководит этими вопросами. Валерий Иванович появляется по мере необходимости.

Сам Валерий Громада обещает рассказать подробнее о новых актерах позже.

- Это был не совсем даже кастинг, рассматривали потенциальные варианты, но никому не предлагалась работа. В конце следующей недели, возможно, появится определенность, - комментирует Громада.

Еще один театр, отреагировавший на сложную общественно-политическую ситуацию в стране, - Новый драматический. Еще в августе часть трупы этого минского театра предлагала руководству изменить репертуар и на время отказаться от развлекательных спектаклей. Администрация на такие перемены не согласилась, объяснив решение тем, что театр вне политики. Тогда актеры предлагали уйти на карантин. Говорили, что многие из них контакты 1-го уровня, есть заболевшие. На такое предложение тоже согласия не получили.

В конце октября более 10 человек написали письмо директору театра, в котором сообщили, что присоединяются к общенациональной забастовке, объявленной экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, и отказались играть в спектакле «Бонусный сеанс психоанализа» 27 октября.

- Мы не выйдем на сцену, - говорил порталу TUT.BY актер Андрей Бибиков. - Сейчас мы в подвешенном состоянии. Нам ничего не сказали. Уволят ли нас - неизвестно. Но, к сожалению, все к этому идет.

Артисты Нового драматического на суде по иску театра. Фото: фейсбук Андрея Бибикова

Через три недели актриса Ольга Короленок написала в Фейсбуке пост-прощание с театром: «Дорогой мой театр. Когда я поняла, что больше не могу играть, я не думала, что окажусь в суде. Я не думала, что мне будут мстить. Что меня будут ненавидеть. Мы оказались в суде.15 человек. Наш театр в присутствии прокурора через материальное взыскание хотел взыскать с нас много боли и унижения. Наказать нас. Неужели это мой театр?»

Актер Андрей Бибиков разместил у себя на странице фотографию гримерки и подписал ее кратко: «Все…» На момент сдачи номера актеры не комментировали ситуацию с театром, но уже в ближайшее время мы расскажем о ней подробнее.

В Республиканском театре белорусской драматургии на спектакле «Кар’ера доктара Рауса» вынесли пустой стул. Так актеры хотели высказать солидарность с актером Ильей Ясинским. Он был задержан на воскресном марше неделю назад, сейчас находится в больнице.

- На каталке меня возил сотрудник РУВД. Говорил, что мы с ним, как в фильме «1+1», вот только травкой не поделится», - рассказывал «Нашай Ніве» Илья, как его из РУВД доставили в больницу. Врачи поставили диагноз - переломы отростков двух позвонков. - Еще у меня синюшные ноги красивые, будто краской нарисовано.

Около трех недель назад из театра уволился актер Андрей Новик.

- Я просто не имею моральных сил на то, чтобы выходить на сцену государственного театра, когда моих друзей, коллег, педагогов, кумиров в лучшем случае выбрасывают на улицу только из-за их гражданской позиции, - объяснил позицию Андрей.

- Министерство культуры предупредило театр, что на постановки будут приходить контролеры и следить за тем, чтобы ни в начале, ни во время, ни после спектаклей не было никаких «политических высказываний», - рассказывает актер Николай Стонька, который тоже уволился из РТБД. - Я понял, что не могу выйти на сцену и вообще ничего не делать. Выступление перед контролерами было бы сделкой с совестью.

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