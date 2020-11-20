В Минске протестный микрорайон три дня просидел без воды: как развивалась ситуация в Новой Боровой 15-18 ноября

Вторник, 17 ноября. Воды нет третий день. Фото: Наталия КРИВЕЦ

В воскресенье, 15 ноября, в новом столичном микрорайоне «Новая Боровая» из кранов перестала течь холодная и горячая вода. Управляющая компания «А-100 Комфорт» сообщила в местном чате, что случилась авария. «Минскводоканал» выяснил, что ее причиной стала неисправная запорная арматура. 15 тысяч жителей микрорайона отнеслись к ситуации с пониманием и стали ждать, когда поломку ликвидируют. Они и подумать не могли, что на это уйдет больше трех суток, а сама ситуация станет темой для обсуждения на совещании у Лукашенко.

В понедельник воду в микрорайон подвезли в цистернах. Городские власти ситуацию не комментировали, а «Минскводоканал» сообщил, что рассматривается вариант умышленного повреждения задвижки в колодце. «В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются все необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки», - отчиталась пресс-служба организации, но на протяжении дня так и не смогла уточнить, о каких сроках идет речь.

Во вторник в Телеграме появился чат помощи «Новой Боровой», и буквально за день количество желающих помочь - привезти воду, пустить домой помыться и даже пожить некоторое время - превысило число жителей протестного микрорайона.

Днем во вторник тут было немноголюдно. Школа была закрыта, занятия отменили. Несколько мам с детьми играли на площадках, засыпанных первым снегом. Бутыли с водой стояли повсюду - на скамейках у подъездов, на дворовых площадках - литровые, пятилитровые, двадцатилитровые, из которых воду можно набрать в пустую тару. Из местного магазина мало кто выходил без бутылки с водой в руках, а кто-то выезжал с целой тележкой.

- Взял 10 бутылей, отвезу к нам во двор в Сосновом квартале, - пояснил молодой человек.

Названия кварталов и улиц в Новой Боровой ласкают слух и радуют глаз - Кедровый квартал, Сосновый, Цветной, Нескучный сад, улица Леонардо да Винчи, Небесная… Бело-красно-белые флаги на балконах и окнах и протестные настроения жителей квартала, как считают они сами, и стали причиной неожиданной аварии в системе подачи воды в дома.

- Во дворах было тоже много бело-красно-белой символики, но вы сами видите, что происходит сейчас, - кивает молодой человек в сторону забора.

Оглядываюсь - пятеро парней, соблюдая масочный режим, под присмотром двух милиционеров дружно срезают с забора ленточки.

- На работников ЖЭСа не похожи, на омоновцев тоже, - замечает идущая мимо женщина. - Может, это они привлекают тех, кто на сутках сидит? Сизифов труд, я вам скажу. Утром ленточки снова появятся.

- А вода?

- А вот вода - не факт…

Неравнодушные минчане позаботились о том, чтобы не надо было далеко ходить за водой. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Елена и Виктор - новоселы дома на Небесной.

- Пока не знаем, есть ли вода, но полы теплые, значит, отопление есть, хотя слышала, что тоже отключили, - заметил Виктор. - Мы квартиру меньше двух недель назад купили. Хороший район, нам нравится. А без воды потерпим, сколько надо, мы ж белорусы…

Отопление в районе во вторник утром действительно пропадало - в связи с аварией на котельной.

- Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т. к. система имеет замкнутый контур и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления, - уведомила жильцов управляющая компания.

К обеду котельную починили. И сломанную задвижку тоже - «Минскводоканал» сообщил, что восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. Но воду все равно не дали, потому что «приступили к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения в работу».

В этот же день, 17 ноября, Александр Лукашенко проводил совещание по актуальным вопросам внешней политики. И ситуация с водой в микрорайоне Минска «Новая Боровая» стала одним из вопросов.

- Александр Лукашенко поручил взять на контроль вопрос с водой в «Новой Боровой» помощника по Минску Александра Барсукова и уполномоченного по столице Наталью Кочанову. Данный вопрос у них на личном контроле, - написал . телеграм-канал «Пул Первого».

Вечером волонтеры особенно активно везли воду в квартал, сотни бутылей стояли возле подъездов и на центральной площади микрорайона. А мэр Минска Владимир Кухарев рассказал БелТА, что сроки эксплуатации поврежденной арматуры - более 30 лет.

- Она очень дорогостоящая и импортная. В результате вмешательства запорной арматуре были нанесены серьезные повреждения. И в данный момент приходится проводить экстренные мероприятия, не дожидаясь того дня, когда приедут запасные части. Поверьте, это очень сложная работа, - отметил Кухарев.

И добавил, что необходимо провести промывку системы и тщательно проверить воду в лабораториях.

- Сотрудники «Минскводоканала» будут работать до тех пор, пока не устранят все последствия. Сроки пока указать трудно, когда завершатся данные работы. Ориентироваться будем на анализы из лабораторий, - рассказал мэр Минска.

Рано утром в среду, 18 ноября, водоснабжение было восстановлено.

- Вчера главой государства была поставлена задача разобраться и решить проблему с водой в микрорайоне «Новая Боровая». Мы создали штаб, совместно со специалистами «Минскводоканала» выехали на место, вникли в ситуацию… Восстановительные работы и промывку сетей специалисты проводили всю ночь, были отобраны пробы для проведения лабораторного контроля качества воды. После получения положительных результатов водоснабжение полностью восстановили уже сегодня утром, - дал комментарий в телеграм-канале Мингорисполкома "Минск. Официально" Александр Барсуков.