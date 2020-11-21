«Подорожало в два раза! Бутылка подсолнечного масла - 4 рубля, а в мае стоила 2,29»: разбираемся, почему

За последние месяцы растительное масло сильно подорожало Фото: Виктор ПАЖИТОК

-Скоро придется переходить на здоровое питание без жареного. Посмотри на ценник: бутылка подсолнечного масла - почти 4 рубля! - слышу я эмоциональную тираду около прилавка. У полки с растительным маслом стоит молодая пара. Парень вертит в руках бутылку растительного масла.

- Ну, может, цена такая, потому что масло не просто подсолнечное, а, как написано, «с добавлением оливкового»? - предполагает он. – Хотя в любом случае какой-то перебор: 3 рубля 99 копеек. И это даже не за литр, а всего за 810 миллилитров.

- А сейчас днем с огнем не сыщешь упаковку литровую или килограммовую, - подключается к разговору стоящая здесь же у прилавка женщина средних лет. - Если масло растительное - то 0,8 литра, 780 грамм, 850 грамм. Или пачка сливочного: двухсотграммовых нет давно, а, вот например, 172 грамма - пожалуйста. Ну а про цены я вообще молчу: растительное масло дорожает, кажется, каждый день, дешевле трех рублей за бутылку в магазинах уже и не найти…

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА ЛИТР -3,6 – 3,8 РУБЛЯ

Факт есть факт: растительное масло действительно подорожало. Корреспондент «Комсомолки» посмотрел ценники в магазинах четырех торговых сетей.

Справедливости ради: бутылку, стоимостью меньше трех рублей найти удалось. 0,8 литра российского (произведено на Кубани) подсолнечного масла в одной из торговых точек предлагается за 2, 86 рубля. Это масло «подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное». Вроде как дешевле - 2,79 рубля – масло «рапсово-подсолнечное», но и в бутылке всего 780 грамм.

Цены разнятся в зависимости от сети: бутылка того самого «масла подсолнечного с добавлением оливкового», вокруг которой вели разговор парень и девушка стоит в разных магазинах от 3, 49 до 3,99 рубля. В мае именно такая бутылка масла стоила 2 рубля 29 копеек. Рост цены почти в два раза всего за полгода впечатляет, что и говорить.

Оливковое масло, понятное дело, всегда дороже подсолнечного, но ценник тоже растет: в зависимости от отжима и прочих кондиций продукта стоить пол-литровая бутылочка может от 20 рублей. Еще несколько месяцев назад можно было найти за 15.

ЦЕНЫ НА МАСЛО РЕГУЛИРУЕТ ГОСУДАРСТВО

О том, что подсолнечное масло дорожает, говорит и официальная статистика. Более того, по данным Национального статистического комитета этот нужный на каждой кухне продукт в числе лидерах октябрьского топа прибавки в цене - за месяц она увеличилась почти на 7%.

Отметим, что подсолнечное масло входит в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. Всего в перечне около 20 позиций, в том числе мука, масло сливочное, рыба свежая из семейства карповых, куриные яйца, некоторые категории мяса и мясных продуктов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли этот список утвердило еще в апреле этого года и несколько раз продлевало госрегулирование цен, последний раз - 12 октября. Это означает, что до 31 декабря продавцы всех форм собственности ограничены в размере максимальной надбавки, которая включается в цену, уплачиваемую конечными потребителями, то есть всеми нами.

К слову, цены проверяет и контролирует не только МАРТ. Федерация профсоюзов - а именно она весной выступила с инициативой введения моратория на рост цен на социально значимые товары - тоже ежемесячно проводит мониторинг цен на важнейшие товары и услуги во всех районных центрах Беларуси.

- Октябрь этого года мы сравнили с октябрем прошлого. В целом мы можем констатировать, что цены остались в пределах процента инфляции, выше по основным позициям они не поднялись. Но на ряд позиций мы все-таки зафиксировали, с нашей точки зрения, достаточно существенный рост цен. Прежде всего, это масло растительное, крупа гречневая, рис, рыба и отдельные позиции фруктов - яблоки и цитрусовые. Наше исследование показало, что это подорожание связано с тем, что крупа гречневая, рис, растительное масло - завозные продукты. У нас они растут в небольшом количестве, если мы говорим о крупах. С учетом этого мы столкнулись с этим ростом цен, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елены Манкевич по итогам мониторинга октябрьских цен.

ЗВОНОК ПОСТАВЩИКУ

- Конечная цена подсолнечного масла зависит от нескольких факторов, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности представитель компании-поставщика продовольствия. – Во-первых, в России и Украине, откуда завозят подсолнечное масло, в этом году неурожай. В сентябре в России цены на подсолнечник выросли примерно на 30-35%, а на подсолнечное масло – 20-25%. Это автоматически привело к тому, что цены на масло на прилавках белорусских магазинов стали расти. Во-вторых, масло покупается за валюту, курс, как мы все знаем, постепенно растет и как будет развиваться ситуация на валютном рынке даже в ближайшие месяцы не может спрогнозировать никто. Еще один момент – пандемия и неопределенность с потенциально возможным закрытием границ. Соответственно, все импортеры продовольствия, и речь не только о масле, уже сегодня вкладывают в отпускные цены все возможные риски, ведь никто себе в убыток работать не будет.

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