«Сначала стеснялся, что матом ругаюсь. А потом брат мне другие видео показал!»: деревенский блогер - о сюжетах и подписчиках

Знакомьтесь: деревенский блогер Владимир Яскевич из Смольян. Фото: личный архив.

57-летний Владимир Яскевич - сельский блогер. Он живет в деревне Смольяны Витебской области и лишь недавно начал знакомиться с интернетом, но уже ведет свой видеоблог. Пока бешеной популярности Яскевич не достиг - у него небольшой, но верный круг подписчиков. Дядечка добродушный, забавный, а сюжеты у него простые и очень ламповые.

Например, о заготовке щавеля:

- Вот, хочу показать, как в деревне заготавливают щавель. Не то что на огороде химией поливают! И вот детям, внукам хочу показать. Привез, показал им место, мне брат Мишка показал, коров пасьвил на природе. И вот заготовители мои. Рвем в пакеты, а потом дома перебираем. Вот какими кучами растет щавель! Они говорят: щавель не ядуть. А я говорю: деду хоть нарвите, чтоб были ему витамины, а то помрет! Вот и будет у нас доброкачественный щавель. Бурачки варю - не уксус добавляю, а щавель, его покрошу, и с солью, и крышками закрываю, меня мама научила.

Владимир Яскевич - человек увлекающийся. Говорит, у него это гороскопом обусловлено - он Водолей, а рожденные под этим знаком все такие. Занимался фотографией, резьбой по дереву, таксидермией, кролиководством, держит свою пасеку. Сейчас «заразился» блогерством. Правда, в сюжетах часто употребляет ненормативную лексику.

- Я блог не сам придумал. Приезжал брат двоюродный с женой, и ей понравилось, как я рассказываю, да еще и руками машу, смеялись. Брат мне подарил фотоаппарат и спросил, можно ли скинуть мои рассказы в интернет. Потом сын помогал управляться с блогом. А сейчас они оба уехали, а мне продолжать приходится! Сначала стеснялся, что могу матом сказать, а потом брат показал мне, как другие на видео мат на мате ругаются. О-о-ой… У меня получается интересно и смешно, а вот если бы вышел в галстуке и сказал: «Ну зачем я, глупый человек, посадил столько грядок?» Это же скучно. А я такой как есть, деревенский мужик, и говорю как есть: «Нах***на я, д***б, столько грядок посадил?»

Деревенский блогер рассказывает обо всем, что видит и чем живет. Фото: личный архив.

Сюжеты у Яскевича короткие, не более четырех минут. Больше снимать не позволяет память фотоаппарата. Телефоном деревенский блогер не снимает, вообще старается мобильник оставлять дома: «Зачем мне радиацию с собой носить?» Сюжеты заранее не планирует, снимает что видит. Вот о чем рассказывает Яскевич в своих сюжетах.

Как в деревне чистят зубы:

- В деревне чистят зубы на природе, не то, что у горадзе, вот так вот, на свежем воздухе походить. Первая ночь у деда. Вот, заставлю (внуков), а то привыкли почти в постели зубы чистить. Зато вот, на качелях сидит и зубы чистит. Нормально, поднялись!

Никому не нужные постройки:

- Хотел показать, как у нас разорили колхоз, вот все было, а вот что стало. Все раньше функционировало. Сушилка, на этой сушилке я работал сторожем. Склады вот были. Вот эту будку разобрали. Вот это еще было при мне, крупу обдирали, привозили откуда-то, мельница старинная, с камнями. Осталось только кладбище, оно функционирует, а больше ничего. Запустение. Скоро бульдозером закопают и только на фотографии останется.

Один из сюжетов посвящен старым фотографиям. Фото: личный архив.

Старые фотографии:

- Заступил на смену и решил разобраться со своими фотографиями. А то пылятся, валяются. Кому покажу, так только один альбом выдерживают поглядеть, надоедает. А что со мной случись - на растопу пустят. А так скину в Одноклассники, найдут себя. В восьмом классе мамка купила фотоаппарат, глянцеватель… Это простые фото, а есть еще и цветные! В армии я был внештатный фотограф, армяне и грузины только и носили мне фотобумагу, сидел ночами… Я экзамен в 10-м классе, физику, только и сдал из-за фотоаппарата, спросили, какой билет знаешь, а я не знал ничего, был билет про диафрагму, ответил - и тройку поставили.

Попал в родные места:

- Ну вот, попал на родину, деревня Дроздово, пошли грибы, боровики, дай думаю. Вот этот лес - Гаевщина. И вот деревня Дроздово, не узнать, все кустарником поросло. А вот так мы в школу ходили, была дорога через лес, ходили и боровиков набирали каждый день. А сейчас повырезали все, осинник пошел. Вот Яскевич Павлик увидит видео, нехай посмотрит! Они с Вовкой Козловским старшеклассники были, дорогу вот так зимой пробивали и туда ветки слева-справа ставили, чтобы по натоптанному ходить… А сейчас детей на автобусах прямо с кровати забирают и везут. А мы ходили, ты попробуй походи! Помню, от дзиков на елку залазили! Ну, показал, как мы в школу ходили, пойду дальше…

Яскевич любит похвастаться хорошим урожаем. Вот это - сливы. А есть еще алыча, ежевика, яблоки... Фото: личный архив.

Смольянский медведь (сюжет со школьной линейки):

- Ну как, не жарко в шубе? Жарко? А вот я с медведем сфотографировался, смольянский медведь, такие у нас в Смольянах водятся! Куда ты, я ж тебе рекламу создаю! А вот так происходит линейка в нашей школе, видите, сколько детей? У нас много делают детей, а что, куда ходить, ни ресторана у нас, ничего… Рано ложатся спать, поэтому у нас рождаемость нормальная в Смольянах!

В своем видеоблоге Яскевич снимает не только себя и свою семью, но и односельчан, например, местную учительницу в костюме медведя. Фото: личный архив.

- Ничего заранее не придумываю, слова не пишу. Я и в школе такой был, мне учительница говорила: тебе костюм клоуна надеть - и будешь говорить без остановки. А если мне что надо по написанному сказать, тогда я теряюсь, - говорит деревенский блогер.

Но планы у Яскевича все же есть - поснимать деревни, что вокруг Смольян. Многие из них изменились, а есть и такие, что стоят совсем покинутые. Людям, которые разъехались из этих деревень, будет интересно посмотреть, считает блогер, вот и подписчиков у него прибавится.

У деревенского блогера много увлечений - резьба по дереву, пчеловодство, таксидермия... Фото: личный архив.

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