Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 ноября 2020 года: рекордные 1457 заражений за сутки и прогноз о том, что будет с COVID-19 зимой

В Беларуси подтверждено более 120 тысяч случаев коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация в Беларуси

По последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 120 847 случаев COVID-19 (+1 457 за сутки). Выздоровели и были выписаны из медучреждений страны 100 749 пациентов (+1 165 за сутки). К сожалению, сообщается и о летальных исходах. За время с начала пандемии умерли 1 081 белорус (+7 за последние сутки).

В ведомстве подчеркивают, что погибшие имели не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

Ситуация в мире:

Число заболевших COVID-2019 во всем мире превысило 57-миллионную отметку. Из этого числа выздоровели 39,8 млн человек, умерли - 1,3 млн. По данным портала worldometers.info, в настоящее время в активной фазе заболевания пребывают более 16 млн граждан. В тройке мировых лидеров по максимальному количеству выявленных случаев находятся США (более 12 млн), Индия (9 млн) и Бразилия (5,9 млн).

Минздрав Беларуси определил максимальные цены на тестирование на COVID-19

Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 21 ноября. Согласно решению Минздрава, стоимость ПЦР-теста не должна превышать 53 бел. руб.

Экспресс-теста на определение иммуноглобулинов IgM и IgG - не более 31,5 бел. руб.

Исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа должно быть не дороже 37,5 руб.

В эту стоимость включена не только диагностика, но и манипуляции, необходимые для ее проведения, а также материалы и реагенты.

В 2021 году вакцину от коронавируса могут получить 2 миллиона белорусов

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. В первую очередь планируется прививать граждан из наиболее уязвимой группы. Это люди, которые имеют широкий круг контактов: педагоги, медики, работники сферы торговли и т.д.

Конкретные сроки начала вакцинации пока не называются. По словам Пиневича, через 2 недели Беларусь представит России дорожную карту, которую уже можно будет детализировать, когда у нас появится вакцина. И уже после этого можно будет делать вывод о сроках и объемах этого процесса.

Эксперты рассказали, как коронавирус поведет себя зимой

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что низкие температуры не способны снизить активность коронавируса. Это значит, что нет причин ожидать, что с приходом морозов эпидситуация в стране улучшится. Более того: часть вакцин, которые создаются, хранится именно при низких температурах.

Напомним, ранее специалисты заявляли, что коронавирус комфортно себя ощущает при высокой температуре и при различной влажности.

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