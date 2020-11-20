Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

"Это глупость". Светлана Алексиевич говорит, что Координационный совет прежний. Просто много новых людей

Слова Нобелевской лауреатки неправильно интерпретировали, либо она сама не очень точно сформулировала мысль
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Светлану Алексиевич уточнила, что никакого нового Координационного совета нет - зато есть много новых членов.

Светлану Алексиевич уточнила, что никакого нового Координационного совета нет - зато есть много новых членов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Алексиевич дала большое интервью о ситуации в Беларуси известному немецкому изданию Spiegel. Агентство РИА Новости обратило внимание на небольшой его фрагмент, в котором говорится о Координационном совете. В результате в русскоязычном интернете пошла гулять новость о том, что, по словам Светланы Алексиевич, белорусская оппозиция создала новый Координационный совет.

- Координационного совета оппозиции больше нет (первого. - Ред.). Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, либо были изгнаны из страны, либо бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете - для их защиты. Общение между ними ведется через социальные сети, - таким образом перевели цитату Нобелевского лауреата с русского на немецкий, а потом обратно на русский.

Скорее всего, произошла ошибка: Светлана Алексиевич имела в виду не Координационный совет оппозиции в целом, а президиум. Поскольку говорит в интервью, что изначально в него входило 7 человек, которых потом посадили, либо они вынуждены были уехать за границу. Это как раз о президиуме.

Что касается самого Координационного совета, численность которого в данный момент насчитывает 5519 членов – его, конечно, никто не переизбирал. Да это и невозможно.

Светлана Алексиевич в комментарии радио «Свобода» подтвердила, что ее неправильно интерпретировали:

- Это глупость, это совсем не так, - сказала нобелевская лауреатка. – Много новых людей записывается в Координационный совет, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работать. И там появились новые люди, как Багрецов. И другие люди туда входят, но их имена не озвучивают.

Интересное

Рекомендуемые