"Это глупость". Светлана Алексиевич говорит, что Координационный совет прежний. Просто много новых людей

Светлану Алексиевич уточнила, что никакого нового Координационного совета нет - зато есть много новых членов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Алексиевич дала большое интервью о ситуации в Беларуси известному немецкому изданию Spiegel. Агентство РИА Новости обратило внимание на небольшой его фрагмент, в котором говорится о Координационном совете. В результате в русскоязычном интернете пошла гулять новость о том, что, по словам Светланы Алексиевич, белорусская оппозиция создала новый Координационный совет.

- Координационного совета оппозиции больше нет (первого. - Ред.). Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, либо были изгнаны из страны, либо бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете - для их защиты. Общение между ними ведется через социальные сети, - таким образом перевели цитату Нобелевского лауреата с русского на немецкий, а потом обратно на русский.

Скорее всего, произошла ошибка: Светлана Алексиевич имела в виду не Координационный совет оппозиции в целом, а президиум. Поскольку говорит в интервью, что изначально в него входило 7 человек, которых потом посадили, либо они вынуждены были уехать за границу. Это как раз о президиуме.

Что касается самого Координационного совета, численность которого в данный момент насчитывает 5519 членов – его, конечно, никто не переизбирал. Да это и невозможно.

Светлана Алексиевич в комментарии радио «Свобода» подтвердила, что ее неправильно интерпретировали:

- Это глупость, это совсем не так, - сказала нобелевская лауреатка. – Много новых людей записывается в Координационный совет, есть там руководящий орган. Все наше движение продолжает работать. И там появились новые люди, как Багрецов. И другие люди туда входят, но их имена не озвучивают.