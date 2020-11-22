Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 ноября 2020 года: рекордный прирост числа заболевших и предупреждения ученых о вспышке кори в 2021

В Беларуси новый печальный рекорд: коронавирусом за сутки заразились 1588 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество заболевших Ковид-19 постепенно приближается к 60-ти миллионам человек. По данным карты мониторинга заболевания, в мире с начала в пандемии коронавирус диагностирован у 57 миллионов 905 тысяч человек. Количество выздоровевших чуть более 40 миллионов человек. Лидер по количеству заболевших - США, здесь заболевших около 12 миллионов 280 тысяч человек, сообщается и об уровне летальности в Америке – 2,13%

Второе и третье место по числу подтвержденных ковид-тестов занимают Индия (чуть более 9 миллионов человек, летальность – 1,47%) и Бразилия (6 миллионов, показатель летальности - 2, 81%). На четвертом месте – Франция: здесь коронавирус диагностирован у 2 миллионов 109 тысяч человек. Летальность – 2,81%. Пятая позиция - у соседней России: 2 039 926 заболевших, летальность 1,74%. Максимальное количество заболевших в России – в Москве (почти 540 тысяч человек) и Московской области (100 937 человек), а также в Санкт-Петербурге (без малого 93 тысячи человек).

В БЕЛАРУСИ СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА ЗАБОЛЕВШИХ ОБНОВИЛ РЕКОРД: СРАЗУ ПЛЮС 1588 ЧЕЛОВЕК

Минздрав опубликовал традиционную ежедневную статистику по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Увы, зафиксирован рекорд: КОВИД-19 диагностирован у 1588 человек. За сутки по официальным данным умерло 8 пациентов с коронавирусом и рядом хронических заболеваний.

- Всего за период распространения COVID-19 умерли 1089 пациентов, - рассказали в Минздраве.

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заболели уже 122 435 человек.

В Министерстве здравоохранения также подчеркнули, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1364 человека.

В ведомстве также добавили, что проведение тестов осуществляется активно: их было проведено уже без малого 3 миллиона 42 тысячи штук.

КОВИД-ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВСПЫШКУ КОРИ

Исследователи австралийского Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне при поддержке рабочей консультативной группы по иммунизации, по вакцинам против кори и краснухи ВОЗ пришли к выводу о том, что в числе потенциальных последствий пандемии коронавируса - вспышка кори.

-Ученые полагают, что пропущенные в связи с распространением коронавируса в мире и связанными с этим ограничительными мерами вакцинации детей против кори могут привести к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания, - цитирут ТАСС слова, профессора института Кима Малхолланда.

- Непривитые дети - это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году, - предупреждает ученый.

Он также констатировал, что минувший год был одним из спокойных в отношении кори - положительно сказались меры изоляции и резкое снижение мобильности людей.

Малхолланд также подчеркнул, ситуация, когда все усилия сконцентрированы на борьбу с COVID-19, негативно сказалась на отработанную годами процедуру вакцинации детей от иных опасных инфекций. По данным ВОЗ, около 94 миллиона детей пропустили плановую вакцинацию .

Ученый предупреждает, что все это может иметь самые негативные последствия: в 2021 году корь и коревая краснуха могут достичь размаха эпидемий.

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