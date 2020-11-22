Протесты в Беларуси, последние новости на 22 ноября 2020: что происходит в стране в 15-е воскресенье после выборов

Следим, что происходит в Минске и других городах 22 ноября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После выборов в Беларуси прошло больше трех месяцев. За это время произошло очень много: все материалы мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020».

О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, 22 ноября, мы будем рассказывать в этой трансляции.

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