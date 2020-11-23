Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 ноября 2020 года: больше полутора тысяч заболевших за сутки и ожидание третьей волны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 58 миллиона человек. За сутки подтвердились более 581 тысяч случаев COVID-19. А всего от коронавируса в мире умерли уже почти 1,4 миллиона человек. Самый значительный прирост смертей за последний сутки – в США, Мексике, Италии, Польше, Индии и России.

В Беларуси за сутки по информации Минздрава ковидом заразилось 1564 человека. До абсолютного суточного рекорда (а он был в субботу, 21 ноября) всего 24 случая заражения. Из больниц за минувшие сутки выписались 1005 пациентов, переболевших коронавирусом. Умерли 7 человек, а за все время распространения вируса в Беларуси -1096. С начала пандемии в нашей стране коронавирус подтвердился уже у 123 999 человек.

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале года

В Беларуси только набирает обороты так называемая вторая волна коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупреждает о скором наступлении третьей волны. В частности, об этом заявил спецпосланник ВОЗ организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью швейцарской медиакомпании CH Media. По его прикидкам, Европу третья волна коронавируса может накрыть в начале следующего года. Набарро отметил, что европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую. По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, — ведь за него, констатировал Набарро, приходится платить высокую цену.

Лидеры стран G20 пообещали построить новую эпоху после победы над коронавирусом

Закончившийся сегодня саммит стран Большой двадцатки (G20) ознаменовался принятием итоговой декларации.

Лидеры ведущих мировых держав, в число которых водит и Россия, намерены строить новую эпоху. Отсчетом новой эпохи станет конец пандемии нового коронавируса.

- Мы обязуемся вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса", - сообщается в декларации.

При этом сильнейшие мировые державы признали, что «беспрецедентная пандемия – мощное напоминание о нашей взаимосвязанности и уязвимости». И борьба с коронавирусом требует «прозрачного, надежного, скоординированного, крупномасштабного и научно обоснованного глобального ответа в духе солидарности».

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