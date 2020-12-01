«Благодаря моей выставке меня нашел брат»: гомельчанин в 91 год вырезает из дерева иконы и советских вождей

Борис Михайлович выглядит моложе своих лет, но ему действительно 91 год Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие гомельчане, уезжая в гости за границу, берут с собой не фабричных матрешек, а оригинальные сувениры от местного мастера-самоучки. Борису Михайловичу Василькову идет уже 92-й год, а он по-прежнему каждые выходные стоит на центральном рынке со своими работами. Часто люди подходят просто посмотреть, как на выставку - настолько интересные поделки у долгожителя.

- Начинал с деревянных ложек - это было в бедные военные годы, когда рос в детдоме, - рассказывает «КП» Борис Михайлович. - А потом увлекся, шкатулки делал, игрушки из корешков - так и пошло. Учился всему сам.

Гомельчанин вырезает из дерева иконы и советских вождей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На импровизированном прилавке мастера видим вырезанные портреты советских вождей рядом с иконами, необычные ложки, фигурки, шкатулки, сцены из сказок.

- Жалко, за границу сейчас почти никто не ездит из-за коронавируса - мало работ покупают. Поэтому на рынок прихожу больше ради общения, - признается Борис Михайлович.

Иконы, игрушки, сказочные персонажи - оригинальные работы мастера Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

У дедушки интересная жизненная история. Родителей своих он не знает, что с ними случилось - так и осталось загадкой. Сперва он был в детдоме в Гомеле вместе с братом, в другом детдоме воспитывалась сестра. Но с началом войны Бориса эвакуировали вместе с остальными детьми в Казахстан, и следы родных потерялись:

- В Казахстане выучился на слесаря, работал в Тимиртау. Но не оставляла мысль найти сестру и брата. Мне тогда было 17 лет, и я решил поехать в Гомель, чтобы что-то узнать о родных. Денег на билет, конечно, не было - отправился на поезде зайчиком: на вагонах, под вагоном - по-всякому. Так ехал туда и обратно.

Проделав путь в 3,5 тысячи километров, в Гомеле юноша отправился в родной детский дом, но там ничего о брате и сестре не знали, а пойти в милицию 17-летний паренек не догадался. Потом уже выяснилось, что сестра в это время была в Гомеле, вернувшись с фронта. Кстати, сироту после приезда в Тимиртау судили - за то, что опоздал на работу из-за слишком долгого пути. Такие тогда были законы.

Мастер - сирота, рос в детдоме Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Когда меня забрали в армию, оттуда я стал писать письма в разные инстанции в Гомель с просьбой помочь разыскать сестру. Прошло время, и мне ответили - есть такая! До этого мне уже давали отпуск, но я отказался - ехать-то было не к кому. А сейчас нашлась сестра, поэтому решил попросить дать мне отпуск. Полковник ответил: будут дивизионные соревнования по боксу, выиграешь - поедешь. И я выиграл!

Так спустя 12 лет расставания сирота встретился с сестрой. А брата нашел только через 48 лет - благодаря своим выставкам. Борис Михайлович так всю жизнь и проработал слесарем, а по вечерам вырезал из дерева. Мастера заметили, его работы даже выставляли на ВДНХ в Москве:

- Тогда про меня написали в газету, но перепутали фамилию: Васильев вместо Васильков. Я расстроился, ведь надеялся, что благодаря газете брат мог бы меня найти… Но потом я делал выставку на заводе, и наш инженер написал про это в газету «Труд». Ту заметку увидел мой брат, который жил в Краснодаре. На завод от брата пришло письмо, потом он ко мне приехал.

Мастер в молодости: дома у него вся мебель ручной работы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сейчас Борис Михайлович живет вместе с сыном-пенсионером, жена уже умерла. Секрет своего долголетия 91-летний мастер видит не только в том, что не пьет спиртного, всю жизнь занимался спортом, но и в своем хобби:

- Дерево меня держит. Это главное мое дело, благодаря работе я живу. И стараюсь хорошо относиться ко всем людям - еще один мой секрет.

В следующей году, к своему 92-летию Борис Михайлович хочет устроить новую выставку и сейчас готовит к ней новые работы, в том числе резные деревянные ложки:

- С ложек начинал - ложками и закончу! - шутит дедушка.