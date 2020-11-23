В МАРТ объяснили, что в Беларуси происходит с ценами на подсолнечное масло

В МАРТ подчеркивают, масло подсолнечное относится к товарам критического импорта и его стоимость подвержена влиянию внешних факторов, Фото: Виктор ПАЖИТОК

Не так давно «Комсомолка» писала о ценах на растительное масло. Они растут, как на дрожжах: еще в мае 2020 года бутылка подсолнечного масла «с добавлением оливкового» стоила 2 рубля 29 копеек, а сейчас – 3, 99 рубля. И это не за литровую бутылку, а всего за 810 миллилитров. А ведь подсолнечное масло продукт стратегически важный, оно внесено в список социально значимых товаров, цены на которые контролируются государством.

«Комсомолка» спросила про это у специалистов Министерства антимонопольного регулирования и торговли и получила официальный комментарий.

МАРТ: зафиксировано 15 случаев несоблюдения порядка ценообразования на масло подсолнечное

- МАРТ осуществляет постоянный контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке, в том числе мониторинг соблюдения норм постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» (далее – постановление № 30). Регулирование продлено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 октября 2020 г. № 65 (далее – постановление № 65).

В рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке МАРТ организован анализ фактического уровня торговых надбавок, применяемых на основные группы социально значимых продовольственных товаров, как посредством направления соответствующих запросов в адрес наиболее крупных региональных и республиканских организаций розничной торговли, так и в рамках проводимых контрольно-аналитических мероприятий.

- Каков масштаб проверок?

- По оперативным данным, за прошедший период текущего года контрольно-аналитические мероприятия проведены МАРТ в отношении порядка 5 тысяч объектов.

Результаты проводимых мероприятий свидетельствуют о том, что нормы постановления в целом соблюдаются.

По оперативным данным, в текущем году установлено 148 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования, в том числе выявлено 15 случаев несоблюдения постановлений № 30 и № 65 в части несоблюдения порядка ценообразования на масло подсолнечное. По оперативным данным, по состоянию на 18.11.2020 меры административной ответственности применены к 9 виновным лицам.

Необходимо отметить, что ряд нарушений связан с нарушением порядка округления при формировании цены (т.е. отклонения фактической цены от установленной в соответствии с требованиями законодательства были незначительными).

Следует подчеркнуть, что масло подсолнечное относится к товарам критического импорта и его стоимость подвержена влиянию внешних факторов, таких как валютные колебания, урожайность и конъюнктура цен стран-производителей.

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