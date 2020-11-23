Владимир Макей: Мое глубокое убеждение: революция - это всегда смерть, кровь и слезы

Владимир Макей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

МИД опубликовал стенограмму интервью главы внешнеполитического ведомства телеканалу «Беларусь 1». Приводим выдержки из него.

Владимир Макей отметил, что Беларусь оказалась на пересечении внешних интересов ряда геополитических игроков.

«Не секрет, что приоритетом для нас, конечно же, на данном этапе являются отношения с нашим стратегическим союзником - Россией, со стратегическим партнером - Китаем, со странами ЕАЭС, СНГ, государствами ОДКБ и в целом с постсоветским пространством», - сказал Владимир Макей.

При этом отказываться от других направлений Беларусь не собирается.

«Можно привести основной аргумент - более 50 процентов нашего экспорта, если быть точным 50 с половиной - 51 процент, мы поставляем в страны Европейского союза, дальнего зарубежья и в другие государства. Поэтому принцип многовекторности остается».

По словам министра, доминирующей должна быть логика сотрудничества.

«К сожалению, как вы видите, в силу тех или иных обстоятельств наши европейские партнеры предприняли определенные действия, связанные с введением персональных санкций против ряда официальных лиц Беларуси. Поэтому мы вынуждены были, конечно же, предпринять ответные адекватные шаги».

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь не видит смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека.

«Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. В данной ситуации мы также не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство». Да, в ней реализуются определенные проекты, программы, но на данном этапе от этой инициативы мы не видим каких-то особых дивидендов, особых позитивных последствий. Поэтому мы приняли решение понизить уровень участия в ней до экспертного».

Министр высказал недовольство рядом заявлений соседей - в первую очередь Литвы и Польши - и надеется на мир, дружбу и согласие с этими странами.

«Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации наших и импортных, и экспортных поставок через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность наших партнеров, соседей, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги. Уже сегодня, я знаю, что предпринимаются шаги по конкретной реализации мер по поставкам нашей продукции через российский порт. Конечно же, мы будем смотреть, выгодно для нас это или нет».

Макей отметил, что он за перемены, но не путем революции.

«Мое глубокое убеждение: революция - это всегда смерть, кровь и слезы. И мы это видим сейчас, к чему призывают эти революционеры: «давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей и так далее». Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо? Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля».

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