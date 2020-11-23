Глава Минздрава: Гродненская и Минская области находятся на пике второй волны коронавируса

Мнение медиков с «ковидной передовой»: переболеют почти все, повторное заражение – скорее исключение, и потеря обоняние – не всегда ковид. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Наверное, на пике уже Гродненский регион и, будем надеяться, Минский регион. Пики эти достаточно высокие. Продолжают прирастать Гомель, Витебск и Могилев. А наиболее медленно прирастает Брестская область, - так охарактеризовал исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич ситуацию со второй волной коронавируса в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Объяснил чиновник и причину, почему люди в Беларуси болеют не в одно и тоже время, почему ситуация по областям разнится, а иногда и значительно.

- Законы эпидемического процесса никто не отменял: регионы, которые весной «не отыграли» в полной мере, стартовали раньше по осени. Те, кто были в большей степени, как Витебский и Брестский регионы, позже вступили во вторую волну. Все это укладывается в наши прогнозы, - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

Маски белорусам придется носить может даже до июня, пока не закончится эпидпроцесс, считает и.о. главы Минздрава. Кроме того чиновник напомнил и о социальном дистанцировании, которое люди также должны соблюдать.

Многих медиков волнует вопрос, не уберут ли им надбавки за работу с коронавирусными больными.

- Ответственно заявляю о том, что надбавки не планировалось и не планируется убирать. Более того, это находится на особом контроле, - заявил Дмитрий Пиневич.

Что касается студентов медицинских вузов, то да, они привлекаются к работе в медучреждениях в условиях распространения COVID-19 и им тоже положены ковидные надбавки. А если студенты работают в поликлиниках или стационарах не на практике, то с ними заключаются трудовые договоры.

Предполагается, что в следующем году начнется выпуск российской вакцины от коронавируса Sputnik V на базе «Белмедпрепаратов». Эта информация также прозвучала из уст и.о. главы Минздрава Беларуси.

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Мнение медиков с «ковидной передовой»: переболеют почти все, повторное заражение – скорее исключение, и потеря обоняние – не всегда ковид.

И даже шарф или платок, натянутый на лицо – это лучше, чем ничего

О том, как во вторую волну коронавируса болеют белорусы рассказал агентству «Минск- Новости» медик с переднего края борьбы с этой инфекцией, замглавного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин. Мы собрали здесь его самые интересные высказывания.

- Стало ли больше тяжелых случаев заболевания и падает ли «снаряд-ковид» дважды в одну воронку?

- Скажу по своей клинике. Сейчас к нам попадают более тяжелые пациенты, чем при первой волне. Но тогда, весной, все только начиналось, и в нашу больницу госпитализировали заболевших и с легкой, и со среднетяжелой, и с тяжелой формами. Отбор на госпитализацию стал более тщательным: в стационарах лечат сложных пациентов, остальных - амбулаторно, то есть дома. Повторное инфицирование ковид скорее исключение из правил.

- Восстановятся ли легкие после пневмонии?

- Организм человека способен восполнять утраченные функции. При обширном поражении легкие полностью не восстановятся. В любом случае после перенесенной болезни важна реабилитация. Поэтому многих пациентов после выписки из клиник направляют в медицинские реабилитационные центры, санатории.

Эпидемия будет долгоиграющей, и почти все переболеют. Трудно сказать, когда она завершится. Возможно, придет грипп, и заболеваемость ковидом пойдет на убыль. А пока случаи гриппа единичны.

Нарушение восприятия запахов и вкуса наблюдается у пациентов и с другими вирусными инфекциями, а не только при ковид-инфекции. Часто COVID-19 сопровождается пневмонией - проявляется клинически либо протекает бессимптомно. Пневмонию выявляют на рентгенографии или с помощью КТ».

Надо ли все же носить маски?

- Многие сейчас болеют респираторными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Болеют легко или бессимптомно. Сейчас мы все потенциальные больные. Сами того не замечая, можем быть распространителями вирусов. Поэтому в общественных местах маски обязательны. Это даже не обсуждается!

Допустим, едет с вами в транспорте больной человек. Без маски. Когда он молчит, отвернулся от всех, смотрит в окошко, то не представляет опасности для окружающих. А если он говорит по мобильному телефону? Частички вируса разлетаются на 1 метр и больше! От вирусов защищают даже шарфы, платки, натянутые на лицо. Но в меньшей степени. А если на вас маска и на больном — не заболеете».

В маске, пусть она будет и не медицинской, вы не трогаете лицо грязными руками, тем самым предотвращаете передачу вируса контактным путем.

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