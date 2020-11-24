Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 ноября 2020 года: Гродненщина и Минщина на пике заболеваемости, первая партия вакцины и надбавки медикам

В мире заразились коронавирусом более 59 миллионов человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси коронавирус подтвердился еще у 1483 человек. Это немного меньше, чем регистрировалось ежесуточно в предыдущие дни. Всего с начала пандемии ковидом заразилось 125 тысячи 482 человека.

За последние сутки выздоровели от коронавируса еще 850 пациентов. Всего выздоровели и выписаны 104 тысячи 698 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом официально сообщают в Минздраве.

За сутки было выполнено еще более 17,7 тысяч тестов на коронавирус. Их общее число с начала пандемии - свыше 3,09 миллиона.

Увы, сообщается о еще 8 умерших пациентах.

- За весь период распространения инфекции в Беларуси скончались 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - рассказали в Минздраве.

Какие регионы вышли на пик заболеваемости коронавирусом

- Мы надеемся, что Гродненский и Минский регионы уже вышли на пик заболеваемости коронавирусом, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1». - Все еще продолжают прирастать Витебск, Гомель и Могилев. Медленнее всего идет процесс в Брестской области. И это может быть связано с тем, что у них позже, чем у остальных, завершилась первая волна COVID-19. И это все укладывается в наши прогнозы, но вовсе не говорит о том, что пора расслабиться. Все как раз наоборот.

Пиневич добавил, что маски необходимо будет носить хотя бы до падения уровня заболеваемости.

- Это ведь респираторный этикет. У эпидемического процесса свои законы. И их довольно сложно обойти. По этой причине масочный режим и социальное дистанцирование должны как минимум соблюдаться хотя бы до падения уровня заболеваемости коронавирусом. А может быть, даже до июня 2021 года.

Когда в Беларуси будет создана первая партия вакцины от коронавируса

Дмитрий Пиневич также рассказал, что уже в этом году в Беларуси будет создана первая партия вакцины от коронавируса.

- Уверен, что первая партия российской вакцины, которая будет создана в Беларуси в лабораторных условиях, появится уже в этом году. Возможно, на базе предприятия «Белмедпрепараты», а может быть, и на базе другого учреждения. Но точно в этом году. Что касается масштабирования и промышленного производства - это все уже в 2021 году, - заявил Пиневич.

По его словам, оперативность связана с тем, чтобы уже в 2021 году начать вакцинацию.

"Надбавки медикам за работу в условиях коронавируса никто не отменял"

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич также рассказал о надбавках медикам:

- Ковидные надбавки были введены решением Александра Лукашенко. Можете быть уверены, что на любом совещании у президента один из первых вопросов - выделяются ли денежные ресурсы по всем направлениям, и прежде всего по оплате труда. Заявляю, что никто не планировал отменять надбавки медикам за работу в условиях коронавируса. Это находится на особом контроле, - заявил Пиневич.

В Минске 23 ноября ни в одном медучреждении нельзя было сдать платно ПЦР-тест на коронавирус

Минчанам во время второй волны коронавируса бывает непросто сдать ПЦР-исследование для определения вируса COVID-19 в мазках из носа и ротоглотки.

В понедельник, 23 ноября, в медицинской справочной службе 131, которая предоставляет информацию по оказанию платных медуслуг, корреспонденту «Комсомолки» сказали, что в этот день ПЦР-тест платно сдать невозможно. Такой анализ берется исключительно по предварительной записи, если вы выезжаете за границу и на руках у вас есть билет.

Может быть, завтра, во вторник, 24 ноября, ПЦР-исследование будет проводить 2-я клиническая больница, но обычно там бывает утром не более 20 тестов на платной основе.

В мире

По данным на вечер 23 ноября, в мире заразились коронавирусом более 59 миллионов человек. Умерли более 1,39 миллиона, выздоровели более 40 миллионов человек.

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