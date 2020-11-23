«Адвокатов к Кате сегодня не пустили». Журналист TUT.BY Катерина Борисевич находится в СИЗО КГБ

Катерина Борисевич восемь с половиной лет отработала в «Комсомолке», а три года назад перешла на портал TUT.BY. 13 ноября она написала статью о Романе Бондаренко - художнике, который в ночь на 12 ноября был избит неизвестными в балаклавах во дворе своего дома в Минске на Червякова, известном как «Площадь Перемен». Позже он скончался в реанимации больницы скорой помощи. А спустя неделю задержали Катю, когда она шла из магазина. И увезли в СИЗО КГБ.

- Мы не совсем понимаем, с чем связано ее задержание, и не совсем понимаем сообщение Генеральной прокуратуры о том, что она проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК РБ - разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям, - прокомментировала задержание Катерины Борисевич ее непосредственный начальник, редактор отдела TUT.BY Ульяна Бобоед. - Катя выполняла свою работу. Следственный комитет 13 ноября распространил сообщение, что при первичном осмотре Романа Бондаренко была диагностирована алкогольная интоксикация. Он поступил в больницу с рвотными массами, и врач, согласно правилам, поставил вопрос об алкогольной интоксикации. Позже врач вопросы снял - анализ не выявил алкоголя в крови Романа. В этот же день в телеграм-каналах появились скрины документов, из которых было ясно, что Бондаренко на момент поступления в больницу был трезв. Что в таких случаях делает журналист? Он уточняет информацию и подтверждает подлинность документов, что Катя и сделала - она опубликовала комментарий врача, который объяснил, откуда взялось предположение об алкогольной интоксикации. Катя выполнила нормальную работу журналиста. Мы рассчитывали, что ее выпустят через 72 часа после задержания, но этого не случилось. Опять же - у нас нет никаких подтверждений, что Катя находится там. Адвоката к ней сегодня не допустили - следователь не дал разрешения. Мы, к сожалению, не знаем, в каком она состоянии. Мы вообще ничего не знаем, кроме того, о чем сообщила Генпрокуратура. Заявление Генпрокуратуры озадачило адвоката: «Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом предоставил недостоверную информацию». Но разглашение врачебной тайны - это одна статья, а предоставление недостоверной информации - другая. Либо одно, либо другое. К тому же мама Романа Бондаренко не скрывала результаты анализов сына, и в них четко сказано, что алкоголь в крови не найден.

Между тем, Генпрокуратура заявила, что деяние Катерины Борисевич и врача, который подтвердил, что Бондаренко был трезв, «повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». То есть не жестокое избиение Романа Бондаренко и его смерть вызвали напряжение в обществе, а статья о том, что у него в крови не было алкоголя.

В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Родственники Романа Бондаренко претензий к Катерине Борисевич и врачам не имеют, мать Романа дала согласие на распространение информации о состоянии сына.