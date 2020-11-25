«Вместе с вакциной будут вводить чипы!»: родители испугались коронавируса и ушли в лес с двумя детьми

Семья из Столбцовского района решила переждать эпидемию коронавируса в лесу, испугавшись, что вместе с вакциной людям будут вводить чипы. Фото: МВД.

Большая военная палатка, кострище, небольшое бревенчатое сооружение - недоделанный туалет, кучка бревен, развешанная на ветках одежда. Такую картину увидели 20 ноября сотрудники Столбцовского РОВД и волонтеры, когда набрели на лагерь на полянке недалеко от Шубино-Неманского канала. Лагерь выглядел обжитым, но людей в нем не было. Обитатели вернулись, когда уже начало смеркаться. Мужчина, женщина и двое мальчиков-подростков. Семья, которая числилась пропавшей без вести два с половиной месяца - с 6 сентября.

36-летние Павел и Светлана и двое их детей (подростки 17 и 12 лет) ушли из дома в деревне Задворье неожиданно для всех. Ошарашены были даже близкие родственники. Это потом уже, когда семью начали искать, кто-то из односельчан вспомнит, что они в последнее время закупались консервами, крупами, моющими средствами, как будто готовились к чему-то. Кто-то еще припомнит, что супруги боялись приближающегося апокалипсиса и что-то говорили о необходимости спрятаться в убежище. Но кто же такие разговоры воспринимает всерьез! А они взяли и ушли. Оставили дома мобильные телефоны, документы и записку: «Уехали путешествовать по большой стране».

Сын был ранен во время резни в столбцовской школе

- Семья последние полтора года готовилась, чтобы уйти в лес, - рассказал начальник криминальной милиции Столбцовского РОВД Михаил Мигуро. - Закупали продукты и бытовую химию, сделали в лесу несколько схронов с запасами. В тот день, когда их нашли, они ходили к одному из схронов за подсолнечным маслом и другими продуктами. Поэтому в лагере днем никого и не было.

За год до того, как уйти в убежище, Павел уволился - он работал электриком. Незадолго до исчезновения уволилась и Светлана, не доработав немного до конца контракта в одной из торговых организаций. О семье односельчане много рассказать не могут - тихие, скромные люди, не пьянствовали, не скандалили, за детьми смотрели, особо близко ни с кем не сходились, но и не ссорились ни с кем.

В поле зрения правоохранительных органов семья попала лишь однажды - как пострадавшие. Старший мальчик, Руслан был ранен во время резни в Столбцовской школе, когда на учительницу и учеников с ножом набросился десятиклассник. Напомним, это произошло 11 февраля 2019 года. 15-летний Вадим М. пришел в школу и напал с ножом на учительницу истории Марину Пархимович. Двоих мальчиков, которые пытались заступиться за учительницу, Вадим ранил. 50-летняя учительница погибла, погиб и еще один школьник. Двоих раненых старшеклассников, в том числе и Руслана, медики спасли. Вадима М. судили в закрытом режиме, его приговорили к 13 годам лишения свободы (ПОДРОБНОСТИ).

До ближайшего жилья - 12 километров

Ушла семья в Налибокскую пущу. Найти потерявшегося там человека очень непросто.

- Необходимо было обследовать более ста тысяч гектаров леса на территории Столбцовского, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского и Воложинского районов, - рассказали в пресс-службе МВД.

Светлану, Павла и детей искали милиция, спасатели, лесники, волонтеры. Пущу осматривали с вертолета, запускали дроны.

Пропавшую семью искали с вертолетов, запускали над Налибокской пущей дроны, но все было безрезультатно. Фото: МВД.

- Наши тоже искали их - кто помоложе. Только мало молодежи у нас. Семьдесят процентов - старики, - рассказывает старейшина деревни Заборье Евгений Комар. - А в лес уйти из Заборья нетрудно - сто метров от деревни до леса. Животные постоянно приходят - косульки, лисы…

Все было безрезультатно. Только 20 ноября продавец магазина в деревне Бор Новогрудского района вспомнила, что недавно похожая по приметам на Светлану женщина заходила в магазин и покупала сахар, муку, сигареты. Поисковики бросились детально осматривать окрестности: исследовали близлежащие хутора, водоемы, лесные строения, тропинки. Наконец сотрудники уголовного розыска и два волонтера вышли по лесной дороге к каналу и увидели на противоположном берегу купол военной палатки.

Так выглядело жилище отшельников изнутри. Фото: МВД.

Когда семью нашли, Светлана сказала, что в магазин вышла только один раз. Немудрено: от лагеря до ближайших населенных пунктов было 12 километров. А до Заборья, откуда пропала семья, - более пятидесяти.

- И взрослых и детей осмотрели медики, они вернулись домой. Оказалось, семья боялась заразиться коронавирусом. А незадолго до исчезновения супруги посмотрели псевдонаучную передачу о том, что вместе с вакциной людям будут вводить чипы. Испугавшись заражения коронавирусом и вакцинации, а также чипирования, семья ушла в лес, - рассказали в пресс-службе МВД.

Односельчане вспоминают, что супруги «ходили в Столбцах куда-то, где люди собираются» - в какую-то религиозную организацию. Другие уверяют, что ни к какой церкви они не принадлежали, просто «Павел часто читал Библию и мог цитировать из нее целые страницы».

Более чем двухмесячное проживание в палатке на здоровье супругов и их детей серьезно не сказалось, медики не нашли причин их госпитализировать. В палатке, по словам отшельников, они собирались как минимум перезимовать.

Двое взрослых и двое подростков обустраивались в пуще надолго: начали сооружать хозпостройки. Фото: МВД.

- Если погода была бы такой, как сейчас, без сильных морозов, у них получилось бы, - прокомментировал Михаил Мигуро, который тщательно осмотрел лагерь. - Палатка добротная. Еды и бытовой химии достаточно, запас дров кругом неограниченный.

Сейчас семья общается только с родственниками. Ни власти, ни социальные службы пока Светлане и Павлу не докучают - дают время прийти в себя после лесного приключения.

- Пусть осмотрятся, отдохнут. Потом уже будем разбираться, в какой помощи они нуждаются, проводить социальное расследование,- считает председатель Заямновского сельсовета Владимир Гороховик. - Может, в трудоустройстве надо будет помочь, может, психологическую помощь оказать.

А БЫЛО ТАК

«Комсомолка» вспомнила похожие истории, о которых мы рассказывали читателям в разные годы.

«НЕКУДА ПОЙТИ»

На Гомельщине мужчина несколько месяцев жил в лесу. 44-летний гомельчанин освободился из мест лишения свободы, и оказалось, что ему некуда пойти. Паспорта у него не было, не было и жилья, а на работу не брали без документов. Мужчина соорудил себе в лесу «вигвам»- положил на землю несколько матрацев, устроил над ними что-то вроде вигвама из ковров. Еду отшельник поневоле готовил на костре. Эта история закончилась благополучно: после того как о лесном обитателе узнала милиция, ему помогли восстановить документы и устроили в общежитие.

42 ГОДА В ЛЕСУ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА С УЧАСТКОВЫМ

Невероятная история произошла на Полесье. В 1947 году сельчанин Иван Бушило повздорил с участковым милиционером и, опасаясь, что его будут преследовать, ушел в лес. Мужчина скрывался то в хлеву у знакомого, то в пастушьем домике. Всего он прятался 42 года, 27 из них провел на острове посреди болот. Выжить и скрываться от властей ему помогали односельчане и родственники.

Отшельник жил в палатке, приглядывал за ульями, иногда охотился, но не очень успешно. Зимой не мылся, а как потеплеет, нагревал в пятилитровом бачке воду и обтирался. Ел один раз в день - утром. Вечером пил только чай на малиннике. Раз в неделю, а то и в две родственники передавали ему еду и махорку. «Бульбину, картофляны суп сварит. Большинство жал на крупу, на макароны, тушенку», - вспоминали его родственники. Несмотря на одноразовое питание, «дед быў дужына». В 60 лет мог зубами 64-килограммовый мешок муки поднять и пройти три шага туда-обратно. Только в 1989 году племянник уговорил его вернуться к людям. Подробности приключения длиною в жизнь ЗДЕСЬ.

УШЛИ ПОД ЗЕМЛЮ В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА

В 2007 году в Пензенской области группа сектантов, которыми руководил «пророк» Петр Кузнецов, в ожидании конца света ушла под землю. В самодельных пещерах закрылись 29 человек, в том числе и семья из Беларуси - родители с двумя дочками. Причем младшей девочке было чуть больше годика. Свои первые слова малышка произнесла в пещере. Затворников в конце концов уговорили покинуть убежище, и семья белорусов вернулась на родину, в Брестскую область (УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ).