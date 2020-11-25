«Еда навынос подорожает»: в Беларуси запретили использовать пластик в общепите

С пластиковыми стаканчиками в общепите скоро придется попрощаться Фото: Виктор ПАЖИТОК

О том, что в Беларуси запретят использовать пластиковую посуду, говорили давно. Экологи ссылались на то, что это мировой тренд: страны Евросоюза с 2021 года запрещают использование одноразового пластика. И вот это случилось: согласно постановлению МАРТ №14 «О перечне одноразовой пластиковой посуды», в Беларуси уже с 1 января 2021 года будет запрещено использовать одноразовую посуду в общепите. Но есть нюансы - в МАРТ ответили на ряд важных вопросов.

- Какие именно виды одноразового пластика запрещается использовать в общепите?

- Под запрет попадают вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, cтаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки. Кроме этого, запрещается использовать пластиковую упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки).

Отдельно в МАРТ пояснили: запрет касается изделий и предметов, которые полностью изготовлены из полимерных материалов. Если одноразовая посуда и упаковка изготовлены из картона (или других экологически безопасных материалов), ламинированного полимерными материалами или содержащего пластиковые декоративные элементы, то их по-прежнему можно использовать без всяких ограничений.

Не коснется запрет одноразовых крышек для стаканов.

- Крышечкам для стаканов нет альтернативы нигде в мире, - объясняла в конце прошлого года начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Ирина Шпак.

- Где останется пластиковая упаковка?

- Кулинарные полуфабрикаты в магазинах, а также кондитерские изделия можно будет упаковывать в пластиковые контейнеры.

Если отдел кулинарии и иные подобные объекты по продаже продукции общественного питания, расположенные на торговой площади магазина (павильона), который является розничным торговым объектом, входят в состав и являются частью этого магазина (павильона), то в этом случае запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды на такие отделы кулинарии распространяться не будет, - подчеркнули в МАРТ.

Кроме того, в министерстве добавили, что использование и продажа одноразовой пластиковой посуды будет запрещена только в тех отделах кулинарии, которые продавец определит как самостоятельные объекты общественного питания.

-Коснется ли запрет кафе и ресторанов, которые осуществляют доставку еды?

- Да. Постановление МАРТ запрещает с 1 января упаковывать в пластиковые контейнеры еду на вынос, неважно, самовывоз это или доставка.

Насколько может подорожать еда на вынос?

Вспененный ланч-бокс, который чаще всего используется в общепите, стоит от 14 копеек, контейнер для суши - 27 копеек, одноразовый контейнер - 45-50 копеек. Экоупаковка обойдется в 2-2,5 раза дороже, чем пластиковая посуда.

Директор сети общественного питания: «Если использовать экопосуду, то цены неизбежно вырастут»

По статистике, почти треть из них применяет пластиковую посуду, а 18% используют исключительно пластик - в основном это ларьки и летние террасы.

Готовы ли они перейти на новую упаковку?

С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в дирекцию одной крупной столичной сети общепита. Еду здесь готовят на заказ, доставляют в режиме «24/7» и уже много лет используют при этом именно пластиковую упаковку.

- Да, мы уже, конечно, в курсе окончательного решения МАРТ. Сейчас детально изучаем постановление министерства. Все, что нельзя использовать - будем стараться заменить тем, что разрешено, главным образом, это бумажная упаковка. Работа в этом направлении уже ведется: закупаем и бумажные стаканы, и бумажные пакеты. Еще одна альтернатива - использовать экопосуду.

- Она в 2-2,5 раза дороже, чем пластиковая посуда. Если полностью перейти с пластика на экопосуду, сильно ли это увеличит цену вашей продукции?

- Сейчас об этом говорить рано, мы только начали делать предварительные расчеты, в любом случае мы будем стараться, чтобы цены поднялись на минимум. Но рост цен неизбежен - это издержки, включаемые в стоимость.

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