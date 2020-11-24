«Предлагаем амнистию и перезагрузку»: как в Минске прошел первый Круглый стол демократических сил

Политолог Юрий Воскресенский. Фото: Виталий ДУНАЕВ.

Закон толпы никто не отменял

- Мы намерены предложить Всебелорусскому народному собранию… Собрание будет полномочно выйти с законодательной инициативой… Мы, в случае вхождения во всебелорусское собрание, - Юрий Воскресенский, оппозиционер, объявивший о необходимости диалога с властью, тонул в формулировках.

Было видно, как он старается зачитать выверенные фразы и в то же время как можно яснее обозначить первую значимую инициативу «Круглого стола демократических сил»: амнистия.

Нет, не так, а большими буквами: АМНИСТИЯ. Всем, кто находится под стражей по «протестным статьям». Это Юрий Воскресенский предложил во время презентации круглого стола. Законопроект об амнистии, по задумке Воскресенского, может быть внесен в парламент во время и по инициативе намеченного на конец января Всебелорусского народного собрания. Этот шаг, по мнению участников круглого стола, может привести к перезагрузке отношений власти и общества.

- Закон толпы никто не отменял, - объяснял Воскресенский свое предложение. – В толпе многие превращаются в детей малых, совершают действия, которые никогда бы не совершили. А потом эмоции проходят. И многие хотели бы вернуть момент до того митинга, до толпы, даже до выборов... И начать все с чистого листа. Амнистия могла бы дать обществу такой шанс.

Политолог Юрий Воскресенский провел в Минске первый «Круглый стол демократических сил». Фото: Виталий ДУНАЕВ.

Тема – о-го-го!

Надо сказать, что амнистию Воскресенский предложил в самом конце круглого стола - первого мероприятия недавно созданной организации «Круглый стол демократических сил». О ее появлении Юрий Воскресенский объявил 16 ноября. По его словам, представители оппозиции и власти на круглых столах будут обсуждать самые острые вопросы, волнующие общество. И хотя та оппозиция, что за границей, поспешила от такой формы взаимодействия с властью откреститься, дело все же пошло. И в нем, по словам самого Воскресенского, участвуют экс-координатор штаба Виктора Бабарико Виталий Кривко, экс-руководитель штаба Валерия Цепкало Андрей Ланкин, а также руководитель штаба Цепкало по Ленинскому району Минска Николай Сериков.

Тема первого круглого стола оказалась о-го-го: «Уголовное преследование участников протестных акций». В последнее время следователи вместо административных 15 суток или штрафа стали открывать полноценные уголовные дела, и сказать, что общественность это всколыхнуло, - ничего не сказать.

- Уголовное дело в отличие от административного резко меняет судьбу человека, - говорил во вступительном докладе Юрий Воскресенский. - Уголовное дело сложно закрыть, его производство потребляет ресурсы государственной системы, вырывает людей из производственной деятельности или процесса обучения. Рост количества уголовных дел усиливает ожесточение и конфронтацию в обществе, служит основанием для призывов о введении экономических санкций со стороны деструктивной оппозиции и может привести к непоправимым последствиям для страны и общества.

Возражать было некому: представители власти на круглом столе отсутствовали как класс. Не было, правда, и представителей непримиримой оппозиции. Зато правозащитники присутствовали виртуально: несколько организаций подписали письмо, которое в адрес «Круглого стола» направил председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.

Владислав Коцаренко и Николай Сериков. Фото: Виталий ДУНАЕВ.

- Мирные собрания, организаторы которых имеют мирные намерения и ненасильственный характер, подлежат защите, - объяснял позицию правозащитников глава правозащитной комиссии «Круглого стола демокоратических сил» Владислав Коцаренко. – Правозащитные организации обращаются к участникам протестных акций с призывом высказывать мнение исключительно мирно, не применять насилие ни к сотрудникам органов правопорядка, ни к гражданским лицам. В то же время разгон собраний не следует применять в тех случаях, когда имеют место насильственные действия со стороны небольшой группы участников. В такой ситуации следует принять меры в отношении именно этих лиц. То есть если в мирное собрание проникают провокаторы, не нужно устраивать разгон всего собрания, органам власти следует принять меры для удаления провокаторов.

Правозащитники пошли дальше заявленной темы. Кроме требования прекратить задержания и применение спецсредств, они призвали сменить весь состав Центризбиркома, а также отказаться от обсуждения поправок в Конституцию с действующей властью. По их мнению, весь процесс конституционной реформы – это попытка замолчать грубейшие нарушения прав человека. После этого в зале воцарилось некое подобие немой сцены.

Вместе с президентом

Сочувствующие властям на круглом столе были. Например, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц. Он раз десять оговорился, что он против насилия и за то, чтобы по каждому случаю о злоупотреблениях велось тщательное расследование. И тут же сказал, что его позиция – быть вместе с президентом.

- Это не нравится многим моим коллегам, - сказал Виктор Чайчиц. – Я никогда не был другом президента, но я всегда поддерживал его позицию. И я понимаю, сколько он хорошего сделал для страны. Уверен, что поддерживать человека нужно даже тогда, когда ты с чем-то не согласен. Нужно откровенно говорить то, с чем ты не согласен, спорить с теми, кто нарушает закон. Я неоднократно обращался в прокуратуру, в МВД и так далее. Я говорил о тех нарушениях, которые были допущены по отношению к гражданам. И мы сейчас ведем активную работу, отслеживаем возможные нарушения прав граждан. Да, не все у нас получается. И поэтому мы с радостью принимаем участие в любом диалоге, который может быть полезен.

Виктор Чайчиц и Юрий Воскресенский. Фото: Виталий ДУНАЕВ.

По словам Виктора Чайница, сейчас в белорусском обществе стороны не склонны слушать друг друга.

- Когда я был судьей, у меня был один бракоразводный процесс. Муж все никак не мог понять, почему жена с ним не соглашается, он ведь говорит такие умные вещи. А потом он понял, что ее раздражает даже звук его голоса. Так же и сейчас: что бы государство ни делало, для определенных людей это все равно плохо. Как бы государство ни старалось обсуждать что-то, это все равно отдельных людей раздражает. Давайте будем честны с собой: сказать, что сейчас граждане на сто процентов выходят с мирными акциями, мы не можем. И там не только провокаторы кидают камни в правоохранительные органы. Это тоже надо иметь ввиду. Сейчас всем надо успокоиться, не раздражаться по мелочам, а обсуждать те предложения, которые исходят в том числе и от государства.

Чтоб было, как раньше

- Юрий, я не совсем понял, когда люди выходят на проезжую часть или кидают камни в ОМОН, это мирная акция? – спросил я у Воскресенского, когда круглый стол закончился и предложения, в том числе и главное, об амнистии, были высказаны.

- Когда выходят на проезжую часть, это административное правонарушения, - объяснил организатор круглого стола. – А когда бросают камни, то уголовная статья. Так было всегда. Но в последнее время следователи стали заводить дела и за проезжую часть. И мы хотим, чтобы этого не было, чтобы все было как раньше.

- И какова судьба сказанных сегодня слов и предложений?

- Мы все проанализируем и направим туда, - Юрий Воскресенский посмотрел на потолок. – Надеюсь, это мнение будет услышано и принято к сведению. И тогда в нашем обществе действительно может появиться шанс на перезагрузку.

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