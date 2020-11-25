Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 ноября 2020 года: эффективность вакцины "Спутник V" и заразность бессимптомных носителей

В мире заражены коронавирусом 59,7 миллиона человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Беларуси

За последние сутки коронавирусом в Беларуси заразились еще 1471 человек. Всего зарегистрировано 126 953 человека с положительным тестом на COVID-19, официально сообщают в Минздраве.

Выздоровели и выписаны 105 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции в стране умерли 1112 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки - 8 человек.

Всего проведено 3 101 820 тестов.

Сколько времени заразны бессимптомные носители коронавируса

Как долго выделяется вирус, если человек переносит COVID-19 бессимптомно? Об этом рассказал сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко.

- Мы получаем много противоречивой информации о бессимптомном течении новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это связано с тем, что течение заболевания очень сложно отслеживать у тех, кто не предъявляет жалоб. Вместе с тем уже накоплен достаточно серьезный массив информации, согласно которому мы можем с уверенностью говорить, что вирус выделяется и у бессимптомных носителей, - цитирует Олега Стороженко БелТА.

По словам специалиста, у бессимптомных носителей вирус выделяется в течение одной-двух недель. У пациентов со средней тяжестью заболевания ПЦР-тесты показывают наличие вируса три недели, в тяжелых случаях вирус выделяется еще дольше.

Поэтому, считает специалист, тестирование и отслеживание контактов - это то, чему должен быть отдан приоритет, ведь бессимптомные пациенты тоже заразны.

Есть данные, что четверть всех заболевших коронавирусной инфекцией - бессимптомные носители. Таких случаев больше среди детей.

Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21-му дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, передает interfax.by.

Из 14 тысяч добровольцев, получивших вакцину, 8 заразились коронавирусом, а из 4,7 тысячи, получивших плацебо, - 31.

Раньше сообщалось, что по итогам 28 дней после первого укола (и недели после второго) эффективность вакцины составляла 91,4%.

Также сообщается, что в ходе испытаний специалистами не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части добровольцев наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль.

Следующий промежуточный анализ будет сделан, когда 78 добровольцев заразятся коронавирусом. Наблюдение за состоянием участников продолжается.

Напомним, российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" тестируют на добровольцах и в Беларуси.

Минздрав рассказал о «ковидных» доплатах

- По состоянию на ноябрь на выплату «ковидных» надбавок медработникам выделено - 422,4 миллиона белорусских рублей консолидированного бюджета, а также 405,7 миллиона белорусских рублей из местных бюджетов, и еще 16,7 миллиона рублей республиканского бюджета, - официально сообщили в телеграм-канале Минздрава..

Сообщается, что по итогам октября 2020-го в Беларуси свыше 71 тысячи работников системы здравоохранения получили «ковидные» надбавки. При этом подчеркивается, что выплаты получили не только врачи и медсестры, работающие с больными коронавирусом, но и санитарки, медицинские дезинфекторы, водители, лифтеры и другой персонал.

- Средний размер фактически выплаченных работникам надбавок составил: врачам 1800 - 700 белорусских рублей, средним медработникам - 1000 - 400 рублей, другим работникам 500 - 300 рублей, - перечислили в Минздраве.

В мире

По данным на вечер 24 ноября, в мире заразились коронавирусом 59,7 миллиона человек. Умерли 1,4 миллиона, выздоровели 41,3 миллиона.

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