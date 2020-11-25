«Машина пролетела рядом с обелиском и вспыхнула»: подробности резонансной аварии на площади Победы в Минске

Водителя вытащили из машины очевидцы аварии. Фото: стоп-кадр видео МВД

- Я видел в окно, как машина проехала мимо вечного огня, ударилась о ступеньки возле монумента и, кувыркаясь, пролетела между обелиском и венками. Почти сразу загорелась, - рассказывает о событиях вечера 24 ноября Алексей, он живет неподалеку. – Машина снесла ограждение, (оно было установлено по периметру монумента. – Ред.). Забор и сейчас завернут, помятые секции стоят с двух сторон площади. Звука тормозов я не слышал.

Передняя часть автомобиля смята, но водительскую дверь очевидцам удалось открыть. Фото: МЧС

Авария произошла в 21.40 у монумента на площади Победы. На видео аварии, которое опубликовали в МВД, машина влетает прямо к монументу от улицы Янки Купалы, не останавливаясь, наезжает на бордюр, оказывается на ступенях, затем, ударившись об ограждения, вылетает на обратную сторону кольца. Машина едва не ударяется о сам обелиск и на другую сторону вылетает уже перпендикулярно дороге. В этот момент рядом с обелиском находился человек – судя по видео, машина проехала в метре от него.

Детали и части покореженной машины были разбросаны по всей площади вокруг обелиска. Фото: МЧС

Алексей сразу позвонил в МЧС – диспетчер ответил, что спасатели уже выехали.

- Водителя из машины вытащили очевидцы и другие водители. Они его и спасли, потому что машина вспыхнула за минуту. Потушить ее тоже пытались очевидцы, с огнетушителем выбежал и охранник из кафе «Березка», которое находится рядом. Через несколько минут приехали пожарные расчеты, а потом и «скорая», - вспоминает Алексей.

Детали покореженной машины были разбросаны по всей площади вокруг обелиска. На фотографиях видно, что передняя часть автомобиля полностью смята, с диска слетело переднее колесо. Но, по словам свидетелей ДТП, дверь салона легко открылась, водитель не был зажат, поэтому его удалось быстро вытащить из машины.

Еще одна очевидица аварии рассказывает, что в момент аварии стояла на своем балконе, внимание привлек резкий звук.

- Повернула голову и увидела несущуюся по площади машину. Грохот страшный, машина подлетела немного, загорелась - была вспышка огня.

Муж собеседницы сразу ринулся к месту аварии, чтобы помочь пострадавшему.

- Пока он добежал, водителя уже люди вытащили, машину пытался тушить охранник кафе. До приезда «скорой» и пожарных расчетов люди были рядом, оказывали помощь.

Водителя увезли в больницу с ЧМТ средней тяжести, тупой травмой живота, открытым переломом левого голеностопа, добавляют в МЧС.

Как рассказали в МВД, за рулем Toyota был 33-летний житель Борисова. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Водитель был в сознании, но пояснить, что произошло в момент аварии, не смог.

- По факту ДТП ведется проверка. Выясняются все обстоятельства, важно понять, в каком состоянии был водитель. Ранее борисовчанин уже свыше 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде, - уточнили в МВД.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Автомобиль был неуправляем в момент совершения первого удара»

- С моей точки зрения, автомобиль был неуправляем в момент совершения первого удара. Он как шел со скоростью не меньше 50-55 км/ч, так по прямой в первый парапет и въехал, - считает помощник директора Центра контраварийной подготовки Сергея Овчинникова Дмитриий Перлин. – А дальше произошел подброс и переворот автомобиля. Вырвало часть оборудования подкапотного отсека, случилось разрушение деталей топливной системы, они попали на раскаленные детали - случился взрыв. Возможно, водитель сильно отвлекся или его состояние не соответствовало правилам дорожного движения.

По мнению эксперта, не заметить кругового движения на этом перекрестке очень сложно.

- О причинах, по которым он поехал прямо, сказать трудно. На видео положение колес не заметно, но можно сказать, что каких-то действий, направленных на изменение направления движения, водитель не предпринимал. В этом автомобиле стоят современные системы стабилизации, которые бы отреагировали на изменение положения руля. Надо сказать и о высокой степени безопасности этой машины, иначе водитель как минимум получил бы тяжелые повреждения.

Дмитрий Перлин говорит, что этот перекресток нельзя назвать сложным или недостаточно безопасным для движения.

- В отличие от площади Бангалор, где сложная система регулирования, на площади Победы все проще. Здесь тоже случаются ДТП, но они чаще всего связаны с ошибками водителей на малой скорости. Серьезных ситуаций на площади Победы я не припомню, кроме случаев с дрифтерами. Но надо добавить, что мокрый холодный асфальт – очень опасное дорожное покрытие. Сцепление шин на нем немногим больше, чем на снегу.

Читайте также:

Эксперт - об аварии на М3, где погибли два человека: «У водителя Land Rover не было шанса уклониться»

Со специалистом мы разобрали, что делать, если во время движения пробилось колесо или по встречной полосе на вас несется машина (Читать далее)