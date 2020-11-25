Суд за насилие в отношении милиционера в Гомеле: у потерпевшего - ушиб, у обвиняемого - ЧМТ и гематомы

В Гомеле идет суд за насилие в отношении милиционера Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Голос молодого гомельчанина Сергея едва слышен из-за стеклянной клетки - он говорит тихо и невнятно, стоит, пошатываясь. Но на вопрос судьи отвечает, что может продолжать участвовать в заседании. 30-летнего мужчину обвиняют в насилии в отношении сотрудника милиции, а сам обвиняемый после задержания не мог стоять на ногах от травм на голове и по всему телу. Последствия до сих пор дают о себе знать.

- Я слышу у сына нарушения речи, он теряет зрение, его надо спасать, а время уходит! Врачи давали рекомендации обследовать его, но никто ничего не делает, - не может сдержать слезы мать парня.

Случилось все вечером 12 августа - Сергей был в своей квартире, в это время возле его дома проходила акция протеста после выборов. Молодой человек из форточки ругался нецензурной бранью и бросил бутылку, утверждают милиционеры. По словам матери, сын возмущался, что силовики «опять хватают девушек».

На заседании 25 ноября зачитывали материалы дела. Адвокат часто прерывала судью, делая заявления.

- Только вечером 13 августа обнаружили какую-то бутылку, которая вдруг стала вещественным доказательством, - заметила адвокат.

В суде пытались выяснить, был ли Сергей пьян в тот момент. В итоге мать заявила, что не может утверждать, что он был пьян или трезв, однако заверила, что сын был в адекватном состоянии:

- Через 20 минут в квартиру пришли трое милиционеров, положили Сергея на пол, надели наручники, вытащили. Что происходило в подъезде, я не видела. Никаких травм у сына до задержания не было.

А следующий эпизод стал главным в деле: по версии обвинения, в подъезде Сергей ударил ногой милиционера в лицо.

- Мог ли сын на маленькой лестничной площадке, лежа, в наручниках, кого-то ударить - это нереально! Его уложили лицом в пол, так вынесли и поволокли. Почему не провели следственный эксперимент? - вновь вставляет реплику мать.

Милиционеры утверждали, что в тот вечер из форточки Сергей не только ругался матом, но и грозился «расстрелять очередью». Милиционеры полагают, что мужчина был пьян. Заявляют, что вел себя молодой человек агрессивно, хватал их за форму, пытался ударить - поэтому и пришлось надеть наручники. А когда несли Сергея вниз по лестнице, он и попал ногой в глаз милиционеру. Тот говорил, что даже перестал на какое-то время видеть. Сотрудники уверены, что ударил задержанный специально.

Когда назавтра после задержания адвокат приехала к Сергею, у него были травмы по всему телу, «он не мог ни говорить, ни писать, ни читать - в таком был состоянии», заявила в суде защитник. Но если милиционеры дали показания, что Сергей бился головой о стену в подъезде, а потом скатился по ступенькам, то молодой человек заявил, что его жестоко избили в Центральном РОВД.

- Я направила ходатайство следователю об оказании медпомощи и обследованию Сергея. И до тех пор, пока этого не будет сделано, отказалась участвовать в следственных действиях. Только после этого парня отвезли в больницу.

Со слов Сергея, адвокат рассказала:

- Его необоснованно задержали дома, сопротивления он не оказывал, потому что сразу на него надели наручники. В ЦОВД на третьем или четвертом этаже по очереди избивали три-четыре работника милиции, избивали дубинками, несколько раз прыгали на голову. Оскорбляли, смеялись, когда он плакал и просил не бить. Назавтра у него болела голова и все тело, были множественные травмы по всему телу. Вообще, мне больно работать по этому делу: сплошные нарушения законодательства. Потом судмедэксперту умышленно не дали документы из областной больницы - где его осматривали врачи. Меддокументы по обследованию пытались из дела убрать. У обвиняемого изъяли все документы, которые ему дали в областной больнице.

А тогда у парня выявили ушиб грудной клетки, множество гематом, ссадин, ушибов, ЧМТ, колотую рану стопы, многочисленные кровоподтеки.

- Привезли в наручниках в больницу, завели под руки милиционеры. А когда потом вернули в камеру, никто мне не оказывал помощь, - сказал Сергей.

- В целом было больше ста ударов, - добавила адвокат. Она считает, что «в нарушении уголовно-процессуального законодательства факт избиения сотрудниками милиции гражданина выделен в отдельное производство». То есть, сейчас это в суде не рассматривают - разбирают лишь травму, причиненную милиционеру. А по насилию со стороны сотрудников милиции все еще проводят проверку, как во множестве других случаев по всей Беларуси.

- А это уголовное дело возбуждено по надуманным основаниям, чтобы оправдать незаконные действия при задержании парня, - заключила адвокат.

В материалах дела есть ответ из милиции о наличии видеозаписей происходившего в те дни в РОВД. Там утверждают, что из-за аварийного отключения света в ЦОВД видеозаписи не сохранились…

А травма, причиненная милиционеру, за которую судят молодого человека, - ушиб мягких тканей в области переносицы и глаза. Милиционера осматривал нейрохирург, потерпевшему делали КТ и пришли к выводу, что его травма не повлекла за собой кратковременного расстройства здоровья.

За нецензурную брань и брошенную бутылку Сергея уже судили - по административной статье за хулиганство. Но парень рассказал, что с его участием протокол не составляли, и впервые он увидел его уже в СИЗО в сентябре. В протоколе было написано, что от подписи обвиняемый отказался. Сергей обжаловал постановление районного суда из СИЗО, но областной суд не принял жалобу - из-за неоплаченной госпошлины.

- Никакого скандала не было, бутылки не бросал, только сказал: «не трогайте девочек», - утверждает Сергей.

Судья отметил при оглашении материалов дела, что гомельчанина раньше судили за вымогательство группой лиц. Он не раз привлекался и к административной ответственности, в том числе за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В этот раз, в случае признания Сергея виновным, ему грозит арест, или ограничение свободы сроком на пять лет, или лишение свободы на срок до шести лет.

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