«Думаю, месяц будем изучать материалы». Адвокат Виктора Бабарико объясняет, что происходит с делом экс-банкира

Виктор Бабарико свою вину не признал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 24 ноября, в КГБ сообщили, что предварительное расследование в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка завершено.

Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст. 430) и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 235 УК).

Напомним, в июле Генпрокуратура сообщала, что Виктору Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям: кроме тех, которые ему вменяются сейчас, тогда ему предъявляли обвинение и по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов).

Обвинения в получении взятки сейчас также предъявили заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и экс-зампреду правления Сергею Добролёту. Учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

- Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, - заявили в КГБ.

«Виктор Дмитриевич не считает себя виновным»

- Что означает предъявление обвинения? - поинтересовалась "КП" у стороны защиты.

- Это момент в уголовном процессе, когда следователь считает, что какие-то факты подтверждены доказательствами. – говорит адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский. - Он может считать, что эти доказательства достоверны, достаточны, но ничто не может свидетельствовать о доказанном обвинении, пока не состоялся суд.

- Это обвинение еще может быть изменено?

- Оно может меняться даже в судебном разбирательстве – и такие случаи бывают. Но, как правило, если объявляется о завершении расследования, следователь уже редко меняет обвинение. Мы еще не прочли материалы дела, и я не могу полноценно рассуждать о том, что я там увижу. Но абсолютно однозначно могу утверждать, что нет никакой безусловности в предъявлении обвинения. Много о чем есть говорить - и мы будем говорить. Виктор Дмитриевич не считает себя виновным. Я не вижу никаких поводов для того, чтобы эта ситуация как-то менялась.

- Почему из обвинения исчезла статья 243 (уклонение от уплаты сумм налогов)?

- До сих пор стороне защиты не предъявлялось каких-то доказательств, которые бы показывали, что кто-то уклонялся от исполнения обязанностей перед государством. Я думаю, если бы у следствия были доказательства, это привело бы к выдвижению обвинений.

- Виктор Бабарико был задержан 5 месяцев назад. Когда истекает его содержания под стражей?

- Недавно срок содержания под стражей был продлен до 18 декабря. Это продление мы обжаловали, но не получили результата, на который рассчитывали. Сейчас нам должны предоставить материалы дела для ознакомления. Объем материалов большой, по идее – месяц на это должен быть выделен. Когда закончим изучать, мы, вероятнее всего, свою позицию изложим письменно, оформим заявление или ходатайство. Можно будет ставить вопрос о проведении дополнительных следственных действий, о прекращении уголовного преследования. Дальше дело может быть передано прокурору, затем в суд. Или, если ходатайство о прекращении уголовного преследования будет удовлетворено, все на этом закончится.

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