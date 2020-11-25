Бордовый, золотой, красно-зеленый: как к 2021 году украсят елку на Октябрьской и других площадях Минска

Главная елка пока уже установлена, но пока не украшена. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минск наряжается к Новому году. Главная елка страны на Октябрьской площади уже стоит, но украшений на ней пока нет. Дизайнеры обещают, что в этом году она щедро будет усыпана игрушками и выглядеть днем будет не хуже, чем в вечернее время, когда на ней загорается пиксельная подсветка. Рядом появятся ажурные арки и сказочные композиции с ледяными глыбами и санями.

Так будет выглядеть елка на Октябрьской площади днем. Фото: скриншот с видео.

А вот цветовые шары переедут к «Чижовка-Арене», как и елка, которая несколько последних лет украшала проспект Победителей. На новое место переедет световая елка из шаров, которую обычно ставили у Ратуши, - в этом году ее решили разместить возле цирка.

В вечернее время елка у Дворца Республики будет светиться разными узорами. Фото: скриншот с видео

- Елку, которая будет установлена на площади Независимости, будет украшена гораздо большим количеством игрушек, чем в прошлые годы, буду еще и бусы, - рассказала Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама». - Цветовая гамма в этом году выбрана нами бордово-золотая. Фотозона в виде праздничных подарков, они достаточно высокие, очень торжественные и нарядные, огромное панно тоже поддержит эту картинку и уже издалека будет говорить о том, что эта площадь готова принимать гостей.

Рождественская елка у Дворца спорта. Фото: скриншот с видео

Для проспекта Победителей дизайнеры выбрали решение в сине-сиренево-фиолетовых тонах. Еще здесь появится настоящая рождественская елка с массой игрушек.

Елка у Комаровского рынка выглядит скромно. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вот такой Дед Мороз в этом году стоит у Комаровки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ