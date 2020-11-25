Минск готовится к Новому году: снежинки-цветы, новогодний базар и красота в витринах. Смотрите сами!

Витрины Минска начали украшать к новогодним праздникам. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В конце ноября 2020-го года столица Беларуси начала готовиться к празднованию наступающего 2021-го года. Мы прогулялись по улицам Минска, заглянули в праздничные витрины и сфотографировали для вас самое-самое.

Витрины ГУМа украсили в стиле "высокой моды" - снежинки угадываются не сразу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Витрины ГУМа и ЦУМа традиционно сменили осенние декорации на зимние раньше других. Дизайнеры отошли от банальных снежинок, «замаскировав» их в виде огромных цветков из бумаги. Они синие и фиолетовые, бордовые и золотые, а некоторые даже оранжевые - у каждой витрины своя цветовая гамма. Рождественское настроение тут еще создают елки с красными шарами, лентами и светящимися гирляндами.

Стекло начинает отвоевывать у пластика новогоднюю нишу - красиво. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В промтоварных отделах в универмагах новогодних товаров хоть отбавляй: искусственные елки, шарики всех мастей, новогодние фигурки, мишура и хлопушки... Но заметен и тренд на фигурки из стекла - пусть небезопасно и недолговечно, но зато как красиво!

В витрине ЦУМа появились задумчивые эльфы в вельветовых шапочках. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В минском ЦУМе в этом году настроение создают эльфы, в смешных вельветовых шапочках и тапочках. Они призывно улыбаются из-за стекла витрин, упаковывают подарки, а еще… задумчиво редактируют список новогодних желаний. Елка в ЦУМовской витрине украшена не только шариками, но и хештегами - на ветках, например, красуется слово «#забота».

Уличные новогодние композиции обещают стать идеальными праздничными фотозонами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У некоторых популярных минских зданий и ТЦ появляются не только елки, но целые новогодние композиции. Например, «северные олени» из мишуры, к которым, вот-вот подтянуться любители селфи.

В каждом магазине растет ассортимент новогодней и рождественской атрибутики. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

До праздников остается еще немало времени, а значит Минск станет еще краше! Вашими фото новогоднего Минска и других городов делитесь с нами в бот в телеграме @kpbelBot.