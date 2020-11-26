Как пройдут в Беларуси новогодние представления во время коронавируса: цены, спрос, специальная рассадка по желанию

В 2020 году детишки не останутся без новогодних представлений. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минувшие годы в конце ноября родители, бабушки и дедушки уже активно закупались билетами на детские новогодние представления. Как обстоят дела с продажами в ковидный 2020 год?

- Идут продажи билетов и на Главную елку в Большом зале Дворца Республики и на главную елочку в Малом зале. Разница, может быть, и есть с прошлым годом, но несущественная. Упадка нет - и это радует, - поделились специалисты отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики. - Наши представления - эта визитная карточка семейного Нового года, поэтому мы стараемся всегда держать марку, кропотливо работаем над сценариями. Что же касается цен на билеты, то они в среднем такие же, как и в прошлом году. Например, на Главную елку - от 7 до 26 руб., на главную елочку - от 12 до 16 руб.

- Мы уменьшили число представлений, и пока продажи у нас, честно говоря, сдержанные, - рассказали специалисты отдела информации и связям с общественностью Белгосфилармонии. - Ждем, что минчане, у которых есть дети, активизируются в середине декабря, потому что не секрет, сейчас многие болеют. Думаем, что в этом году мы будем продавать билеты на новогодние представления не заранее, как было в прошлые годы, а сегодня на завтра или максимум на послезавтра. Цены мы не поднимали - 8 - 12 руб.

- У нас четыре представления: два в Малом зале и два в Большом, и это абсолютно новые интерактивные программы,- рассказали в отделе гастрольно-творческой и рекламной деятельности КЗ «Минск». Билеты в Малый зал продаются неплохо, в Большой - хуже. Но надеемся, что в декабре, ближе к началу представлений, продажи пойдут активнее. Цены на наши билеты сопоставимы с ценами прошлого года: в Малый зал - 8 - 12 руб. в Большой - 10 - 15 руб.

- Количество новогодних детских представлений на сцене Молодежного театра эстрады и на площадке выставочного комплекса «БелЭКСПО» по пр. Победителей, 14, у нас примерно такое же, как и в прошлом году, и отменять мы ничего не собираемся, хотя продажами билетов на сегодняшний день похвастаться не можем, они намного хуже, чем год назад, - говорят сотрудники рекламного отдела Молодежного театра эстрады. - Но мы очень надеемся на свою публику, которая не изменяет нам и каждый год приводит своих деток на спектакли и елки. В этом году у нас два хороших, веселых спектакля, один из них в виде квеста. Скорее всего, что нынче родители будут покупать билеты с колес: сегодня решили - завтра пошли. Билеты на представления в «БелЭКСПО» - по одной цене 7 руб., в театре - 10 - 14 руб.

В кассах Дворца Республики, Белгосфилармонии, КЗ «Минск», Молодежного театра эстрады по рассадке, которая волнует родителей в период второй волны коронавируса, поясняли одинаково:

- Специальной рассадки для малышей и их родителей на утренниках не предусмотрено, продаем все билеты подряд, но вы же понимаете, что, скорее всего, не все продадим, а значит, свободные места будут и, если что, можно пересесть.

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