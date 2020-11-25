Фотофакт. Как эльфу из витрины ЦУМа переписали список желаний и убрали оттуда «свободу»

У эльфа с витрины ЦУМа обновился список желаний Фото: Наталия КРИВЕЦ

В Минске начинают устанавливать новогодние елки и украшать витрины магазинов. Успели украсить и витрину ЦУМа. В одной из витрин находится Дед Мороз, сказочный эльф, который обнимает подарок, а со стола свисает список с желаниями.

Портал tut.by 21 ноября, в субботу, успел сфотографировать список желаний, в котором были указаны «внедорожник», «книги», «телевизор», «дом, «машина», «свобода», «катер».

Кто-то из пользователей сумел даже интерпретировать слова в списке желаний как словосочетание «Мáшина свобода». Эти два слова шли следом друг за другом.

21 ноября в списке желаний было слово "свобода". Фото: tut.by

Уже 24 ноября из списка исчезло слово «свобода». На фото видно, что его просто вырезали, а листок склеили.

А 24 ноября, после публикаций в СМИ, список желаний отредактировался. Фото: tut.by

В 25 ноября список и вовсе обновили. Из прошлых желаний в нем осталися «внедорожник», «книги», «дом»... И появились новые: «сад», «игрушки», «паровозик», «яхта», «кукла», «планшет», «альбом».

В ЦУМе от комментариев отказались.

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