Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 ноября 2020 года: смерть студента с COVID-19, побег от вируса в лес и более 60 миллионов зараженных в мире

В мире заражены коронавирусом более 60 миллионов человек. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 1496 человек. Это на 25 человек больше, чем днем раньше.

Всего зарегистрировано 128 449 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Об этом официально сообщили в Минздраве.

За прошедшие сутки умерли 7 пациентов. Всего за время распространения вируса в Беларуси умерли 1119 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией, у которых был подтвержден ковид.

Из больниц выписались еще 1617 человек - всего 107 452 пациента.

Тестирование на вирус уже выполнили более 3 миллионов раз.

Смерть студента с COVID-19: был на изоляции, когда стало плохо - вызвали скорую, но врачи не успели

Известно, что погибший парень болел коронавирусом, он находился в общежитии на изоляции. Утром 25 ноября около 4.00 он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики застали студента в тяжелом состоянии, они провели реанимацию, но спасти его не смогли, он скончался на месте. Об этом проинформировали БелТА в пресс-службе управления Следственного комитета по Минску.

- Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертных исследований. Опрашиваются очевидцы, одногруппники молодого человека, а также сотрудники общежития и изолятора, где он находился, - пояснили в УСК.

Сейчас идет следствие, изъяты объекты и предметы с места происшествия.

«Вместе с вакциной будут вводить чипы!»: родители испугались коронавируса и ушли в лес с двумя детьми

Большая военная палатка, кострище, небольшое бревенчатое сооружение - недоделанный туалет, кучка бревен, развешанная на ветках одежда. Такую картину увидели 20 ноября сотрудники Столбцовского РОВД и волонтеры, когда набрели на лагерь на полянке недалеко от Шубино-Неманского канала.... Здесь жили мужчина, женщина и двое мальчиков-подростков - семья, которая числилась пропавшей без вести два с половиной месяца - с 6 сентября.

36-летние Павел и Светлана и двое их детей (подростки 17 и 12 лет) ушли из дома в деревне Задворье неожиданно для всех. Ошарашены были даже близкие родственники. Это потом уже, когда семью начали искать, кто-то из односельчан вспомнит, что они в последнее время закупались консервами, крупами, моющими средствами, как будто готовились к чему-то. Кто-то еще припомнит, что супруги боялись приближающегося апокалипсиса и что-то говорили о необходимости спрятаться в убежище. Но кто же такие разговоры воспринимает всерьез! А они взяли и ушли. Оставили дома мобильные телефоны, документы и записку: «Уехали путешествовать по большой стране»...

- И взрослых и детей осмотрели медики, они вернулись домой. Оказалось, семья боялась заразиться коронавирусом. А незадолго до исчезновения супруги посмотрели псевдонаучную передачу о том, что вместе с вакциной людям будут вводить чипы. Испугавшись заражения коронавирусом и вакцинации, а также чипирования, семья ушла в лес, - рассказали в пресс-службе МВД.

В Москве госпитализирован Александр Ширвиндт: у него COVID-19

О том, что народного артиста Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом, сообщил ТАСС. Журналистам сказали об этом в пресс-службе Московского театра сатиры. Уточняется, что ковидом заболела и супруга артиста. Поясняется, что у художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта начальная стадия болезни, но было принято решение о его госпитализации.

- У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он находится в больнице, - пояснил прессе директор театра Мамед Агаев.

Напомним, Александру Ширвиндту 86 лет. Минувшей весной он отмечал двойной юбилей: 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя театра.

Во время пандемии какое-то время Московский академический театр сатиры не работал и открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт заявлял, что традиционный сбор всей труппы перед открытием сезона в театре отменили из-за коронавируса.

В мире

По данным на вечер 25 ноября, в мире заразились коронавирусом более 60 миллионов человек. Умерли более 1,4 миллиона, выздоровели более 41,6 миллиона человек.

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