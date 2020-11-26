«Записывала в тетрадку и ничего не делала». Гадалке из Гомеля, которая обманула 90 человек, дали пять лет

Эта девушка представлялась потомственной гадалкой и обещала решить все проблемы клиентов при помощи черной магии. Ее осудили на пять лет. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Витебске вынесли приговор гадалке из Гомеля, которая обещала доверчивым людям решение всех проблем, но по факту только присваивала их деньги. Молодую женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, рассказала помощник прокурора Витебска Елена Янчиленко.

Суд над 27-летней Кристиной А. начался в Витебске еще в мае. На первом заседании прокурор успел лишь зачитать обвинительное заключение – так много было людей, которых девушка обманула. В списке значилось более 90 человек! Несколько из них позже отказались от претензий к гадалке. Не потому, что вдруг поняли, что колдовство подействовало. Некоторые были не готовы публично, в зале суда, говорить о своих личных проблемах. Другим было просто больно вспоминать о том, как в самый сложный момент жизни их обманул человек, которому они доверились и на помощь которого понадеялись. Все остальные эпизоды были в суде доказаны. Да Кристина и не отрицала, что обещала людям магическую помощь. Вот только подробности эпизодов могла вспомнить с трудом – уж слишком много их было. Чтобы не запутаться, девушка вела тетрадку, куда записывала имена клиентов, с какими проблемами они к ней обращались и сколько денег заплатили. Потом тетрадку она то ли потеряла, то ли выбросила.

Кристина искала клиентов в интернете. Придумала псевдоним, отыскала в сети фото дамы готичного вида. В объявлениях представлялась Анной Карабиной, потомственной гадалкой. «Карабиной» были подвластны практически все виды магии. Кристина-Анна обещала не только банальный отворот-приворот и снятие порчи, но по желанию клиента могла применить магию вуду, кладбищенский приворот, навести порчу по фото… Нагоняла жути: мол, настоящая магия бывает только черной, а те, кто обещает решить ваши проблемы при помощи белой магии, обманщики! Шла в ногу со временем: любовную магию обещала не только традиционным, но и однополым парам. Объявлениями Карабиной пестрели десятки белорусских и российских сайтов.

Люди обращались к гадалке с разными проблемами. Одна женщина просила излечить сына от алкоголизма – тот долго и страшно пил, из-за пьянства ушел из семьи. Мать ухватилась за «магию» как за последнюю надежду, но только потеряла деньги. Вторая надеялась вылечить дочь, которая страдала психическим заболеванием. Женщина старательно читала молитвы и производила манипуляции со свечами, как велела ей гадалка, но результата тоже не увидела. Третья женщина просила разлучить с женой мужчину, с которым у нее много лет были отношения, четвертая – помочь с проблемами на работе…

Всего Кристина-Анна присвоила более 200 тысяч рублей. У некоторых пострадавших она брала понемногу, из других в результате выкачивала серьезные суммы. Так, мужчина, который надеялся при помощи магии вернуть бросившую его супругу, за несколько лет выплатил гадалке более 18 тысяч рублей. Брала оплату за свои услуги колдунья и бартером: просила прислать ей золото, одежду, постельное бельё, продукты и даже трусы и лифчики.

Нескольким потерпевшим ущерб частично возместили. Собственных сбережений у девушки не оказалось, чтобы сделать это, ее родственникам пришлось продавать имущество.

- Приговор вступил в законную силу, - рассказала Елена Янчиленко.

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