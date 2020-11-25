Умер Диего Марадона. В Бресте он целовал белорусскую землю и сказал, что мог бы остаться жить в Беларуси

Диего Марадона с государственным флагом Беларуси после подписания контракта с брестским "Динамо". Фото: dynamo-brest.by.

Он был чемпионом мира, признавался лучшим игроком планеты, выигрывал титулы с «Барселоной» и «Наполи». Да, многое звезды могут похвастать подобными, а то и большими достижениями, но никто из них не сможет превзойти его в гениальности. Марадона был на поле футбольным Богом и забивал рукой Бога.

25 ноября близкие футболиста сообщили, что Диего Марадона скончался от сердечного приступа. Напомним, что в начале ноября он перенес операцию на головном мозге.

Белорусские футболисты играли против Диего в составе сборной СССР, но на наших стадионах нам его игру увидеть не удалось. Зато в июле 2018-го года Марадона приехал с однодневной гастролью как кумир миллионов. Его даже представили в должности председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест».

Хотя надежд, что он будет заниматься делами клуба или изредка появляться в Бресте, мы не питали. Звезда сверкнула на день, произвела фурор и погасла. Теперь уже навсегда.

Напомним, сенсационная новость о трудоустройстве культового аргентинца в Беларуси стала реальностью 15 мая 2018 года – Диего Марадона заявил, что подписал контракт с белорусским клубом на должность Председателя правления. «Подписываю контракт и становлюсь президентом клуба «Динамо-Брест». Спасибо за доверие», - написал Диего на своей страничке. А Агент Марадоны Матиас Морло рассказал, что Диего будет отвечать за все футбольное развитие в структуре клуба, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Началась подготовка визит звезды в Брест. Первое требование Марадоны в Бресте: дом с тренажерным залом. Вскоре стало известно: Диего Марадона впервые прилетит в Брест 16 июля 2018 года. Так и случилось: Марадона прилетел в город над Бугом на частном VIP-самолете. Марадону встречали представители клуба, девушки в национальных костюмах с караваем. Выйдя из самолета, он поцеловал белорусскую землю. А фанату-счастливчику удалось взять автограф культового аргентинца.

- Благодарю «Динамо», они сделали мне это предложение. Когда я с клубом (из ОАЭ, где ранее работал Марадона. - Ред.) поднялся из второго дивизиона в первый, я ни секунду не сомневался... Мне было приятно, что мне предложили должность президента клуба. Я увидел, что это серьезный проект. Если я закончу свою карьеру в Бресте, то я останусь здесь жить, - пообещал Марадона. Также легендарный аргентинец заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко:

- Конечно, хотел бы с ним познакомиться. У меня большие воспоминания о Фиделе Кастро, Чавесе, Мадуро, Каддафи. Также я знаю Путина. Теперь я хочу сделать фотографию с Лукашенко. Надеюсь, после этого он станет нашим болельщиком. Надеюсь, наш проект будет полезен белорусскому футболу. Каждый делает шаг вперед. Я хочу сделать этот шаг вперед, - заявил Марадона.

Вечером того же дня Марадону привезли на матч «Динамо-Брест» - «Шахтер». Наблюдая за матчем из VIP-ложи, Марадона эмоционально болел за брестчан. Несмотря на поражение, ангентинец тепло пообщался с футболистами «Динамо». Марадона обещал, что после краткосрочных каникул вернется в Брест и приступит к выполнению обязанностей. Он улетел обратно в Аргентину, скоро нашел себе новый клуб и больше в Беларуси не появлялся.

– Второй приезд Марадоны в Брест не состоялся, потому что Диего мечтал тренировать команду, а наш клуб предлагал представительскую миссию. Марадона с ней внутренне не согласился. Поэтому, получив предложение от мексиканского «Дорадоса», он его принял, — объясняла тогда ситуацию пресс-секретарь ФК «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова в эфире программы «Спортивная среда» на «Радио-Минск».

БУДЬ В КУРСЕ

Чем прославился Марадона?

Со сборной Аргентины Диего выиграл чемпионат мира в 1986 году. На том турнире он забил два легендарных мяча в ворота Англии на стадии четвертьфинала. Гол после рывка со своей половины поля назвали лучшим в столетии (обыграл шесть соперников, включая вратаря). За три минуты до этого он забил рукой. После слов Марадоны этот эпизод стали называть «Рука Бога»:

- Я не коснулся мяча, это была рука Бога.

На чемпионате мира 1990 была «Рука Бога - 2» в игре со сборной СССР, правда, тогда Диего подыграл себе не по правилам, чтобы защитить свои ворота.

С «Барселоной» Марадона выиграл Кубок Испании, с «Наполи» - чемпионат Италии, Кубок УЕФА, с «Бока Хуниорс» - чемпионат Аргентины. Его назвали лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА (набрал 53,6% голосов), правда, по версии футбольной Комиссии ФИФА, он стал лишь третьим (после Пеле и Ди Стефано).

Чем занимался после завершения карьеры?

После завершения карьеры игрока Марадона исправно подрабатывал телекомментатором, участвовал в благотворительных акциях как приглашенная звезда, проводил жеребьевки футбольных турниров. Некоторое время был вице-президентом «Бока Хуниорс». С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010.

В мае 2011 года аргентинец подписал контракт с «Аль-Васл» из ОАЭ, но там по привычке больше запомнился конфликтами с президентом и соперниками, а летом 2012-го был уволен. В сезоне - 2017/18 Марадона работал тренером клуба из второй лиги ОАЭ «Аль-Фуджайра», но не смог вывести команду в элитный дивизион, и на этом сотрудничество закончилось.

В личной жизни было новостей больше: развелся с женой Клаудией Вильяфаньей, с которой прожил 25 лет. В 2014-м сделал предложение 23-летней аргентинской футболистке Росио Оливе, но потом с ней разругался, обвинил ее в краже своих драгоценностей. В 2013-м Серхио Агуэро расстался с дочкой Марадоны Джанинной, Диего назвал футболиста «слабаком» и «не мужиком».

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