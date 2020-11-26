МТС предлагает присоединиться к акции «Новогодние бонусы»

МТС предлагает новым абонентам присоединиться к акции «Новогодние бонусы» на тарифах «Безлимитище+» и «Супер». Специальное предложение включает: сниженную абонентскую плату, безлимит интернета по объему и звонки во все сети страны. Принять участие в новогодней акции можно по 28 февраля 2021 года.

При подключении на «Безлимитище+» стоимость абонплаты для новичков первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 12,50 рубля, а с 181 по 270 день — 18,50 рубля. Кроме того, в рамках акции новым абонентам предоставляется безлимит звонков во все сети на 90 дней.

Воспользоваться специальным новогодним предложением могут и новички тарифной линейки «Супер»:

Подключится к акции «Новогодние бонусы» новые абоненты могут по 28 февраля 2021 года.

Подробнее об акции на тарифе «Безлимитище+» смотрите здесь. Ознакомиться с условиями новогоднего предложения для тарифной линейки «Супер» можно здесь.

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