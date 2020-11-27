«Делай свое тело». Чем занимаются сейчас участники групп «Чук и Гек» и «Дизель экшн»

Альбом BlackJack группы "Чук и гек" вышел в 2009 году.

Хит «Делай свое тело» в 90-е прошлого века никого не мог оставить равнодушным. «Дизель экшн» существовал до 2000 года, а потом произошел ребрендинг.

Такими были Diesel Action в самом начале. Они казались невероятно модными для того времени. Фото: личный архив

Diesel Action

А точнее, из группы ушел Дмитрий Врангель, а вместо него появился Павел Сыроежкин, и дуэт стал называться «Чук и Гек». Последнее выступление «Чука и Гека» случилось 5 лет назад.

А у вас была кассета с такой обложкой?

Diesel Action были для зрителей 90-х супермодным, креативным и "западным" проектом

Неизменным в обеих группах остался Дмитрий Фомич, ему принадлежат авторские права на произведения групп.

- Групп не существует, но память жива, - рассказал Дмитрий Фомич. - По-прежнему есть фан-клуб, я общаюсь с его участниками. Меня просят возродить «Дизель экшн», но пока даже мыслей на этот счет нет. С Дмитрием Врангелем мы настолько плохо разошлись, что я просто вычеркнул его из своей жизни, а с Павлом Сыроежкиным изредка общаемся, но у нас с ним слишком разные интересы сейчас. Песни то и дело переиздаются – всего три недели назад мы выпустили несколько новых ремиксов. А вообще я сейчас больше занят своими продюсерскими проектами – певицей КейСи (она дважды выходила в финал нацотбора «Евровидения»). Кроме того, я работаю над сольным проектом D-Mono, в том числе дуэтом с КейСи - на радио уже крутятся пару песен. Есть еще один проект с девушкой - Нежинска. И еще совместный белорусско-российский проект Юля Кола, вот-вот выйдет клип на песню «Мохито», это ее дебют.

Сейчас Дмитрий Фомич продюсирует певицу КейСи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Врангель рассказывает о путешествиях в своем блоге. До лета этого года его передача выходила на телевидении.

Павел Сыроежкин с головой ушел в спорт. Фото: личный архив

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