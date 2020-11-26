Александр Лукашенко - Сергею Лаврову: Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений

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Глава МИД России прибыл в Минск 25 ноября и на следующий день встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.

- Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи, - обратился Лавров к Лукашенко. - У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства.

Российский министр напомнил о важных для белорусского общества инициативах, с которыми ранее выступил Лукашенко:

- Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого.

Александр Лукашенко отметил продуктивность встреч с Сергеем Лавровым для белорусской внешней политики. В частности обсудили отношения с Западом и конфликт в Нагорном Карабахе.

- Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы, - сказал Лукашенко. - Ясно, что без издержек не бывает - и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что, в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся.

Сергей Лавров заявил о враждебном отношении и к России, и к Беларуси со стороны Запада:

- Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры это особо и не скрывают: принимаются документы о "продвижении демократии" - такой уже есть по России, и сейчас такой же документ в Конгрессе США по Беларуси.

Но, по словам Лаврова, Беларусь и Россия воспринимают эту ситуацию спокойно.

- У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств.

Когда речь зашла о Союзном государстве, Александр Лукашенко призвал к еще большему сближению.

- Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы.

И добавил:

- Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что ничего нового в этих словах нет.

- Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения.

После встречи с президентом Сергей Лавров и Владимир Макей приняли участие в совместной Коллегии министерств иностранных дел.

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