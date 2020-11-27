Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 ноября 2020 года: палатки возле поликлиник, продление справок из-за COVID-19 и студенты на дистанционке

В мире заражены коронавирусом более 60,8 млн человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси

В стране зарегистрировано 130 012 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 1563. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 108 769 пациентов (+1317 за сутки).

Увы, не обходится без смертельных случаев. За время распространения коронавирусной инфекции умерли 1128 человек. За последние сутки умерли 9 пациентов (на данный момент - это рекорд. - Ред.). Те кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, сообщают в Минздраве.

Проведено 3 158 352 теста.

Зачем установили палатки около городских поликлиник Минска

В Минздраве пояснили, по каким причинам были установлены палатки около городских поликлиник Минска. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.

Палатки появились 26 ноября около взрослых и детских поликлиник Заводского района.

- Это было сделано для того, чтобы люди, которые приходит сдавать тест на коронавирус или для консультаций в специальные блоки для температурящих, не стояли на улице, а разместились в подобных палатках. Опыт показал, что такие места ожидания требуются в понедельник и пятницу, - пояснили в ведомстве.

Срок действия каких справок и документов продлили из-за коронавируса

В Беларуси продлевается срок справок юридических и физических лиц, которые истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года.

Соответствующее решение содержится в опубликованном на Национальном правовом портале указе №442.

Срок действия документов продлевается на 6 месяцев. К примеру, если срок действия разрешения истекает 15 декабря этого года, то он продлевается автоматически до 15 июня 2021 года.

Как пишет БелТА, в ближайшее время правительство примет соответствующее постановление, в котором будут четко названы документы, срок действия которых продлевается, а также наименования административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы.

Как планируется, в этот перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения и прочих документов.

Подобное решение уже принималось в первую волну пандемии - тогда срок действия некоторых документов продлевался на три месяца. Специалисты подчеркивают, что в период сложной эпидемической обстановки подобный шаг способствует сокращению числа посещений госорганов для оформления необходимых документов.

Из-за ситуации с коронавирусом 37% студентов обучаются дистанционно

В Министерстве образования рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом уже 37% студентов обучаются дистанционно. Об этом сообщили в БелТА.

- Если возникает необходимость, то учебные группы переводятся на дистанционный формат обучения. На данный момент дистанционно обучаются уже 37% студентов. В некоторых вузах были внесены изменения в расписание занятий, которые предусматривают отмену или перенос лекций на более поздний период. Или же в дистанционный формат, - рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Из-за ситуации с коронавирусом также ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Был усилен и контроль и исключен пропуск в вузы и общежития посторонних людей.

- В учреждениях образования введен масочный режим. В общежитиях тем студентам, которые являются контактами 1-го уровня, выделены отдельные места для проживания. Также в отдельные помещения изолируются и те, кто заражен коронавирусом. В помещениях соблюдается режим самоизоляции и организован контроль врачей за состоянием здоровья проживающих, - отметила Старовойтова.

В Минздраве рассказали о возможных причинах смерти студента Академии музыки, у которого был COVID-19

- Студент третьего курса Артем К. по причине положительного теста на коронавирус находился в изоляторе общежития БНТУ с 18 ноября. В среду, 25 ноября, рано утром ему стало плохо. Оперативно была вызвана реанимационная бригада медицинской скорой помощи. Приехав на место, медики сразу же приступили к реанимации. Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти студента не удалось, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что, по словам очевидцев, у молодого человека развился приступ эпилепсии.

- Очевидцы сообщили, что у студента третьего курса развился приступ эпилепсии. Но на данный момент устанавливаются точные причины его смерти. Первомайским районным отделом СК проводится проверка по факту гибели студента.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич отметил, что при коронавирусе возможно поражение центральной нервной системы.

- Да, поражение центральной нервной системы при COVID-19 возможно. Но оно относится к категории редких и сложно прогнозируемых. Возникает преимущественно у молодых людей, - сообщил Горбич.

В мире

По данным на вечер 26 ноября, в мире заразились коронавирусом 60,8 млн человек. Умерли более 1,4 млн человек, выздоровели более 42 млн.

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