Владимир Макей: Украина не является для нас эталоном по правам человека

Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото: БелТА.

Во время совместной коллегии МИД Владимир Макей поблагодарил Россию за поддержку в послевыборный период. В то же время он отметил, что под видом защиты прав человека Запад пытается вмешиваться в дела Беларуси.

- Буквально недавно состоялось ежегодное заседание Стокгольмской конференции по безопасности. И один из руководителей аналитической структуры SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. - Прим. БелТА), известный политик, когда зашла речь о Беларуси, высказался о том, что концепция гуманитарной интервенции в стране провалилась, поэтому мы должны искать способы взаимодействия с этой страной, - заявил Макей.

Он пояснил, что гуманитарная интервенция подразумевает вмешательство в дела других стран под видом защиты прав человека, сообщает БелТА.

В отношении сотрудничества с Советом Европы Макей сказал следующее:

- Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией.

Также он выразил недовольство тем, что Украина присоединилась к западным санкциям, и расценил это как абсолютно недружественный шаг и попытку откровенного вмешательства во внутренние дела Беларуси.

- Украина не является для нас эталоном по правам человека и, мы считаем, не может в данной ситуации выступать ментором или учителем по отношению к Беларуси, - убежден Макей. - Когда они говорят, что заботятся о благе страны или народа Беларуси, это тем более вызывает удивление. Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциями против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход.

По словам дипломата, готовятся ответные меры.

- На первоначальном этапе мы также подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше.

Не обошлось и без обсуждения темы пандемии, а точнее, возобновления транспортного сообщения.

- На повестке остается чувствительный для наших стран вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе. Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами, - сказал Макей.

Он высказал надежду, что работа нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст свои результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко - Сергею Лаврову: Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений

А глава российского МИД заявил о поддержке инициатив белорусского президента [Подробнее...]

Лавров о контактах представителей Кремля с белорусской оппозицией: Это ложь

Сергей Лавров прокомментировал слухи о неофициальных контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции [Подробнее...]