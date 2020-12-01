Жить в гостинице по цене аренды убитой однушки: как минские отели заманивают клиентов в эпоху коронавируса. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Мы собрали данные по Беларуси за последние 9 месяцев - то есть с начала этого года. Короновирус очень сильно повлиял на деятельность белорусских гостиниц, поток гостей в них снизился на 48%, - рассказал «Комсомолке» Александр Верес, представитель консалтинговой компании Projekt Hotel Sp. Z.o.o, работающей в сфере гостиничных инвестиций. - Плюс поменялась структура гостей: если в прошлом году половина - это были иностранцы, то в этом году преобладают белорусы - их 67% теперь. То есть сокращение произошло именно за счет сокращения иностранных гостей. Белорусы как ездили, так и ездят, а иностранцев мало: границы закрыты, мероприятий нет, поэтому такие показатели.

По данным специалистов, сейчас средняя загрузка гостиницы по стране составляет всего около 20%, хотя в жирные времена она достигала 50%.

- Снижение с начала года составило 15 - 20%, и если вначале снижение было всего на 10%, то сейчас - до 25% по сравнению с прошлым годом, - рассказал Александр. - Больше всего упала загрузка в Минске, потому что это был самый востребованный город для иностранцев.

Также специалисты отмечают снижение средней стоимости проживания. Чтобы заманить клиента, отели предлагают различные акции. Самые популярные - «Раннее бронирование», «Длительное проживание» и модная в этом сезоне акция «Самоизоляция», которая появилась в первую волну коронавируса, то есть в марте. «Комсомолка» посмотрела, насколько упали цены.

Отель «Европа» (5*) предлагает тариф «Длительное проживание»: 30 ночей в двухместном номере (без завтрака) стоит 5072 рубля вместо обычных 12 680 - то есть скидка составляет 60%. Также в «Европе» есть акция «зимний weekend»: 3 ночи в двухместном номере King size Deluxe (без завтрака) обойдутся в 616 рублей вместо обычных 1360 рублей (скидка 55%). А еще есть акция «Выходные в «Европе» (действует с пятницы до понедельника): ночь в двухместном номере (без завтрака) стоит 296 рублей вместо обычных 423 рублей (скидка 30%).

В «Президент-Отеле» (5*) до конца года действует акция «Три ночи по цене двух». Также при заказе номера online действует скидка до 30%. Таким образом, стандартный номер для двоих (с завтраком) обойдется в 424 рубля. Есть акция «Номер Коннект» - для компании. Это два номера (люкс и стандарт), соединенные между собой двойной межкомнатной дверью, которые сдают со скидкой в 35%. Таким образом, проживание четырех человек в таких апартаментах обойдется в 748 рублей за ночь - то есть по 187 рублей с каждого. Есть акция «Долгое проживание», она предполагает скидку в 5% при проживании дольше четырех ночей. Но на более длительное проживание скидок нет, поэтому, например, месяц проживания в этом отеле в двухместном номере (с завтраком) обойдется аж в 12 тысяч рублей.

В гостинице «Минск» (4*) также действуют спецпредложения. При бронировании больше чем за месяц предоставляется скидка в 20%, по тарифу Best Weekend проживание е выходные обойдется дешевле на 30%, а тариф «Длительное проживание» предусматривает скидку в 10% при заселении больше чем на четверо суток. Также в этом отеле есть скидки 20% для участников конференций, которые проводятся на территории отеля, или для тех, кто приехал на какую-либо выставку.

В гостинице «Беларусь» (3*) тоже есть скидки на длительное проживание: от 7 ночей - 10%, от 10 ночей - 15%, от 15 ночей - 20%. Так образом, полмесяца проживания в одноместном номере этого отеля (без завтрака) обойдется в 1284 рубля, месяц - в 2538 рублей. Также есть скидки на групповое проживание: если заселяется группа от 5 до 9 человек - скидка 5%, если от 10 до 15 - 10%, больше 15 человек - 15%.

В гостинице «Юбилейная» (3*) до конца года действует акция «Самоизоляция» - пожить 10 дней в одноместном номере обойдется в 420 рублей, в двухместном - 540 рублей (без питания). Для сравнения: без акции первый вариант стоит 90 рублей в сутки, второй - 110, то есть скидка составляет 50%.

Самые сладкие предложения на длительное проживание - в минских отелях «Виктория» (4*), «Виктория Олимп Отель» (4*) и в отеле «Монастырский» (3*) сейчас работает акция: на длительное бронирование скидка до 88%. Так, месяц проживания в одноместном номере 4-звездочного отеля «Виктория» обойдется всего в 600 рублей (без завтрака). То есть в пересчете всего 6,6 евро в сутки - дешевле любого европейского хостела. Для сравнения: одни сутки в таком номере обойдутся в 90 рублей (без завтрака) - то есть в 30 евро. Это хорошее предложение, ведь за 600 рублей в месяц вряд ли можно снять однушку в центре Минска с хорошим ремонтом, да еще и без оплаты коммуналки.

А ЧТО БЮДЖЕТНЫЕ ГОСТИНИЦЫ?

Накануне чемпионата мира по хоккею, который прошел в Беларуси в 2014 году, в Минске открыли четыре панельные гостиницы экономкласса: Sport Time, IT Time, East Time и Hold Time - в каждой по 134 простых номера. Одноместный номер без завтрака тогда стоил $35. А что с ценами сейчас? Оказалось, что с тех времен цены на проживание снизились почти в два раза. Так, одноместный номер теперь стоит 2$0 (раньше $35), двухкомнатный стандарт - $37 (раньше $70), двухкомнатный трехместный - $44 ($85). Подешевели и места для людей с ограниченными возможностями: теперь однокомнатный двухместный номер стоит $37 (раньше $50). Кстати, теперь в цену всех номеров сразу включен завтрак в виде шведского стола.

ЕСТЬ ВОПРОС

А сколько сейчас зарабатывают гостиницы?

- Есть такой показатель, как доходность на номер - за сутки, - пояснил «Комсомолке» Александр Верес. - Сейчас этот показатель снизился. Например, если в прошлом году в среднем по стране доходность на номер составляла около 40 рублей, то в 2020 году она снизилась до 18 рублей. Чем меньше загрузка гостиницы - тем ниже доходность на номер.

А что будет дальше?

- В начале сезона, по мнению большинства минских отельеров, ситуация планировалась разрешиться через полгода-год, - рассказал Александр. - Некоторые надеялись на чемпионат мира по хоккею, но даже если его часть и пройдет в Беларуси, все равно не стоит надеяться на большой поток людей, поскольку многие гости все равно будут бояться коронавируса и других происходящих в нашей стране событий. Поэтому пока тут сложно давать какие-то прогнозы.

ЧИТАТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще больше гостиниц в Минске: открываются Mercure на Зыбицкой, Continental на Октябрьской и Park Hotel Ocean на Победителей

Будут ли нужны городу все новые гостиницы после чемпионата? За последний месяц в столичных отелях прибавилось 10 тысяч мест