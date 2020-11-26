Паспорт, водительское, медсправка: действие каких документов в Беларуси продлили на полгода

Окончательный список документов, срок действия которых продлевается, определит Совмин Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

25 ноября Александр Лукашенко подписал указ №442 «О продлении срока действия документов». Его суть в следующем: выданные физическим и юридическим лицам справки и документы, действие которых истекает в период с 10 ноября 2020-го по 10 мая 2021 года, будут действительны еще 6 месяцев. То есть «если срок действия документа заканчивается 1 декабря, то он автоматически продлевается до 1 июня 2021-го», - объясняет пресс-служба президента.

Окончательный список документов, срок действия которых продлевается, и административных процедур (при осуществлении которых эти документы были выданы) определит Совет министров. Ожидается, что в него войдут паспорт гражданина, водительское удостоверение, медицинская справка о состоянии здоровья и другие документы. Любопытно, что продление срока действия паспорта не коснется тех людей, которые собираются выезжать за границу.

- Прописанный в указе порядок касается внутренних передвижений, то есть действует для граждан, которые не выезжают за границу. При ее пересечении нужен непросроченный документ, - цитирует начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна агентство «Минск-Новости».

Напомним, это уже не первый указ в Беларуси о продлении срока действия документов. Аналогичное решение принималось весной, в первую волну пандемии. Тогда Совмин определил более 200 административных процедур по заявлениям граждан, по которым срок действия выданных справок и документов был продлен. Среди них - выдача паспорта, вида на жительство, удостоверения беженца, инвалида, а также медсправка о состоянии здоровья, о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и другие документы.

В пресс-службе президента поясняют, что такие меры в период сложной эпидемиологической обстановки позволяют уменьшить количество посещений государственных организаций для оформления документов. А также снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования.

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